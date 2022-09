14 nouveaux joueurs avec les Estacades

Les Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA) ont dévoilé leur alignement en vue de la saison 2022-2023. Au total, il y a seulement six vétérans qui sont de retour avec l’équipe, dans les toutes nouvelles couleurs bleu-blanc-vert.

En attaque, on y retrouve Thomas Gagnon, Jérémy Loranger, Renaud Poulin, William Dumais, Félix Ouellet, Isaac Lacerte, Jean-Philippe Tremblay, Alexis Doucet, Jacob Lachance, Shawn Carrier, Christopher Kane et Alexis Beaudoin.

Derrière, Mickaël Chapdeleine, Édouard Vincent, William Faucher, Nathan Dubreuil, Éliott Duguay et Alexis Lemire formeront la brigade défensive.

« On va encore enseigner les valeurs des Estacades cette saison pour avoir des gars qui travaillent fort, qui ont du caractère et qui sont durs à jouer contre. Nous aurons beaucoup de vitesse et beaucoup de talent. Dans le Midget AAA, on doit passer beaucoup de temps sur le développement individuel et l’important, c’est de travailler les forces des joueurs et de porter attention aux petites lacunes pour les corriger », a confié Rémi Royer, qui en sera à sa quatrième saison derrière le banc des Estacades, troisième à titre d’entraîneur-chef de l’équipe.

« Il faut travailler sur 200 pieds! Lorsque nos joueurs jouent sur 200 pieds, avec une bonne éthique de travail, les gens le remarquent. Nos joueurs se font repêcher entre autres pour ça, parce qu’ils travaillent dans les deux sens de la patinoire. Le caractère et le noyau de l’équipe sont bâtis là-dessus, autant offensivement que défensivement. Si on regarde l’an dernier, les William Dumais, Thomas Gagnon et Félix Ouellet ont été choisis au repêchage parce qu’ils travaillent sur 200 pieds. Notre capitaine, Evan Courtois, était partout, bord en bord de la glace tout le temps et lorsque tu vois ça de tes meilleurs joueurs tous les jours, tu embarques là-dedans. Ensuite, ça les aide aux niveaux plus hauts parce que les équipes recherchent des joueurs qui sont aussi bons avec ou sans la rondelle. »

Devant le filet, Alexis Cournoyer disputera sa deuxième saison Midget AAA, appuyé de Victor Régis. Ce dernier, qui aura 16 ans le 18 décembre, a connu une bonne saison l’an dernier avec les Estacades Midget Espoir. En 15 présences, il a maintenu une moyenne de buts alloués par match à 2,20. Pour ce qui est du jeune Cournoyer, il s’était partagé le travail devant le filet, l’an dernier, avec le gardien de deuxième saison Félix Hamel. En 19 présences, il avait conservé une moyenne de buts alloués à 3,09 et un pourcentage d’arrêts à .881.

« On se retrouve la même situation que l’an dernier alors que nous avions Félix Hamel comme vétéran et Alexis Cournoyer comme recrue. Ç’a bien été et les deux avaient une belle chimie, mais maintenant, c’est Courny qui prend la relève avec un Victor Régis qui est un 16 ans late, donc qui pourrait revenir l’an prochain. On est une ligue de développement de joueurs de hockey alors on doit s’attendre encore à du 50%-50% devant le filet. C’est sûr qu’en fin de saison, on verra selon les statistiques, mais habituellement, ça reste du 50%-50% ou du 60%-40% au final », conclut-il.

Les six vétérans de retour sont Cournoyer, Faucher, Vincent, Gagnon, Ouellet et Dumais. Prenez note que parmi les 20 joueurs sélectionnés, 19 joueurs proviennent de la Ligue de hockey d’Excellence du Québec (LHEQ). En tout, 16 se sont développés dans la structure hockey des Estacades, tandis que trois proviennent de la structure des Bois-Francs (Gagnon, Faucher et Beaudoin).

Coach Royer sera appuyé par les entraîneurs Yan-Cédric Gaudreault, Gabriel Forcier, Steve Mongrain (20e saison) et Samuel Hould, en plus de l’ancien pilote de longue de date de l’équipe, Frédéric Lavoie, occasionnellement. Ce dernier sera d’ailleurs l’entraîneur-chef de l’Équipe Québec U16 aux Jeux du Canada, cet hiver, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Trois-Rivières amorcera sa saison à domicile, ce vendredi, face au Collège Esther-Blondin, dès 19h.