Zverev est contraint à l’abandon et permet à Nadal d’accéder à la finale à Paris

PARIS — On a eu droit à un malheureux coup de théâtre lors de la première demi-finale des Internationaux de France.

On assistait à une bataille épique depuis plus de trois heures entre Alexander Zverev et Rafael Nadal lorsque l’Allemand a été contraint à l’abandon après s’être blessé à la cheville droite.

Victime d’une glissade au 12e jeu de la deuxième manche et d’une très vilaine chute, Zverev est resté un moment au sol, criant de douleur, avant de sortir sur un fauteuil roulant. Quelques minutes plus tard, il est revenu sur le court en béquilles accompagné de Nadal pour officiellement abandonner, avant d’être ovationné par le public du court Philippe Chatrier.

Après avoir perdu le premier set au bris d’égalité, Zverev menait 6-5 et espérait s’offrir un autre bris — son quatrième de la manche — au 12e jeu lorsque l’incident s’est produit.

Nadal aurait certes préféré se qualifier pour sa 14e finale en carrière à Roland-Garros d’une autre façon, surtout la journée de ses 36 ans.

«C’est très difficile et triste pour lui. Il a joué un tournoi incroyable. Je sais combien il se bat pour gagner un Grand Chelem. Je lui souhaite un bon rétablissement, a confié Nadal.

«C’était un très gros match, nous étions à 3h de jeu et encore au deuxième set. Il a joué à un très haut niveau. C’est difficile d’en dire plus dans cette situation. C’est un rêve d’être de nouveau en finale de Roland-Garros, mais de le voir pleurer et blesser était vraiment difficile.»

Nadal tentera dimanche de devenir le champion le plus âgé du tournoi parisien. Il l’a déjà remporté 13 fois, un record.

Nadal affrontera en finale Casper Ruud, huitième tête de série. Le Norvégien a gagné 3-6, 6-4, 6-2 et 6-2 face au Croate Marin Cilic.

Bras de fer

Nadal est parvenu à enlever un premier set serré et épuisant qui a duré une heure et demie au score de 7-6 (8). Le deuxième set se dirigeait également vers un bris d’égalité après une autre heure et demie lorsque Zverev a glissé derrière la ligne de fond en course sur un coup droit de son rival. Étendu au sol, il s’est immédiatement attrapé la cheville droite en hurlant de douleur.

Nadal, qui doit composer avec des douleurs chroniques au pied gauche et qui venait de remporter deux victoires qui ont duré chacune plus de quatre heures — y compris contre le champion en titre Novak Djokovic, mardi — n’a montré aucun signe de vieillissement, de blessure ou de fatigue contre Zverev, âgé de 25 ans.

Zverev, no 3 mondial, a pourtant entrepris le match dans d’excellentes dispositions, obtenant le bris d’entrée pour mener 1-0.

Nadal a toutefois recollé au score 4-4, au terme d’un jeu où l’Allemand a montré les premiers signes de faiblesse.

Au bris d’égalité, Zverev a obtenu quatre balles de set, mais Nadal n’a rien lâché et il est revenu à égalité grâce notamment à deux coups droits exceptionnels. L’Espagnol a finalement tranché le débat.

Après une première manche intense, les deux joueurs ont eu de la difficulté à gagner un jeu au service en début de deuxième manche. Il a fallu attendre le cinquième jeu pour que Zverev y parvienne finalement.

Le match s’est joué avec le toit rétractable du court Philippe Chatrier fermé en raison des averses de l’après-midi.

En plus de viser un 14e trophée à Roland-Garros, Nadal peut ajouter un 22e titre du Grand Chelem pour étoffer le record masculin qu’il détient déjà depuis son triomphe aux Internationaux d’Australie en janvier.

Djokovic et Roger Federer sont à égalité à 20.

Ruud a eu l’avantage 5-2 pour les bris et 16-10 pour les as contre Cilic, 23e au monde.

Âgé de 23 ans, Ruud est le premier Norvégien à atteindre la finale d’un tournoi majeur.

Faisant partie de l’élite sur terre battue, Ruud mène l’ATP avec sept titres et 66 victoires sur une telle surface, depuis le début de 2020.