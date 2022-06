Zverev croit avoir subi une importante blessure au pied droit contre Nadal

PARIS — Alexander Zverev a déclaré qu’il croit s’être déchiré «plusieurs ligaments latéraux» du pied droit en demi-finales des Internationaux de tennis de France contre Rafael Nadal.

Zverev a publié sur Instagram une photo le montrant debout à côté d’un avion, supporté par des béquilles et une botte protectrice pour la partie inférieure de sa jambe droite.

«Si on se fie aux premiers diagnostics médicaux, on dirait que je me suis déchiré plusieurs ligaments latéraux du pied droit, a écrit Zverev. Je rentre en Allemagne lundi pour subir d’autres tests et pour déterminer la façon la plus efficace et la plus rapide de récupérer.»

L’Allemand âgé de 25 ans s’est blessé alors qu’il tentait de rejoindre une balle en fin de deuxième manche contre Nadal, vendredi. Zverev s’est laissé choir au sol, avant de s’agripper la cheville droite et d’émettre un puissant cri de douleur.

Il a été transporté à l’extérieur du court en fauteuil roulant, puis y est retourné avec des béquilles pour confirmer son abandon.

Zverev, la troisième tête de série, participait aux demi-finales à Roland-Garros pour la deuxième fois d’affilée. Il fut finaliste aux Internationaux des États-Unis en 2020 et a remporté l’or en simple aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier.