Zetterlund et Bahl, des Devils, marquent leur premier but dans la LNH

The Associated Press

GLENDALE, Ariz. — Fabian Zetterlund et Kevin Bahl ont inscrit leur premier but en carrière dans la LNH et les Devils du New Jersey ont défait les Coyotes de l’Arizona 6-2, mardi.

Tomas Tatar et Jesper Boqvist ont tous deux fait mouche en l’espace de 22 secondes pour donner les devants 4-2 aux Devils.

Yegor Sharangovich a marqué deux fois dans les cinq dernières minutes de jeu, en plus d’avoir auparavant récolté une mention d’assistance, pour les Devils, qui ont remporté leurs deux dernières rencontres.

Nico Hischier a obtenu trois aides et Nico Daws a repoussé 19 tirs.

Nick Schmaltz et Travis Boyd ont marqué pour les Coyotes, qui ont perdu leurs quatre dernières parties. Karel Vejmelka a stoppé 32 tirs dans la défaite.