Zerpa est efficace pendant cinq manches et les Royals ont raison des Blue Jays 3-1

TORONTO — John Schneider a eu droit à une victoire écrasante à ses débuts comme gérant par intérim des Blue Jays de Toronto, mercredi. Le résultat s’est avéré différent lors du match suivant.

Alors que les Royals de Kansas City étaient privés de près de la moitié de leur formation régulière, ils ont tout de même défait les Blue Jays par la marque de 3-1, jeudi soir.

«C’est pire que la soirée d’hier», a déclaré Schneider lors de son point de presse d’après-match.

Bobby Witt fils et Nate Eaton ont frappé un circuit pour les Royals, qui occupent le dernier rang de la section Centrale de l’Américaine et qui ont gagné le premier duel d’une série de quatre au Rogers Centre.

Dix joueurs des Royals ne pouvaient pas voyager au Canada en raison de leur statut vaccinal et l’équipe a rappelé huit joueurs des ligues mineures.

«Je ne veux pas dire que c’était un match décevant, a mentionné Schneider. Je pense qu’il s’agissait d’une performance un peu malchanceuse et ça va se produire pendant l’année. C’est dommage que ce soit arrivé aujourd’hui.»

Angel Zerpa (2-0), qui a été rappelé du niveau AA, a tiré avantage de l’occasion et il n’a alloué qu’un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches. Les releveurs Jackson Kowar et Taylor Clarke ont muselé les Blue Jays jusqu’à ce que Scott Barlow ferme les livres pour son 16e sauvetage de la campagne.

«C’est une de nos meilleures victoires de l’année, si on prend tout en considération», a observé le gérant des Royals, Mike Matheny.

Le partant des Torontois, Kevin Gausman (6-7), a connu un bon départ à sa première apparition depuis qu’il a été atteint à la cheville par une flèche, le 2 juillet. Il a accordé deux points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail. Il a retiré six adversaires sur des prises.

«C’était très bien de le ravoir au monticule avant la pause du match des étoiles, a indiqué Schneider. Évidemment, nous avons aimé ce que nous avons vu. Tout était là comme d’habitude. Il n’y a eu que quelques mauvais lancers, c’est tout.

Gausman a admis que sa cheville était à 85 pour cent et il a ajouté qu’elle était un peu enflée et endolorie.

«Je savais que ça pourrait être douloureux, mais nous avions besoin que je surmonte ça, a-t-il dit. Ça faisait 12 jours alors j’avais besoin d’être de retour.»

Matt Chapman a claqué une longue balle en solo pour les Blue Jays (47-43). Danny Jansen et Alejandro Kirk ont tous les deux réussi deux coups sûrs.

Gausman a donné des simples consécutifs en deuxième manche avant de passer Nick Pratto et Eaton dans la mitaine. Le vétéran droitier a ensuite forcé Nicky Lopez à cogner un roulant facile pour le troisième retrait.

Les Royals (36-53) ont ouvert le pointage en cinquième manche, après que Lopez eut lancé le bal avec un double. Il s’est rendu au troisième coussin à la suite d’un amorti sacrifice. Lopez a croisé le marbre quand Edward Olivares a claqué une flèche dans la droite.

Witt a suivi avec son 13e circuit de la saison. Chapman a répliqué avec une longue balle en solo, sa 14e de la campagne.

Alors qu’il y avait des coureurs aux extrémités du losange, en huitième manche, le voltigeur de gauche des Blue Jays Lourdes Gurriel fils a gardé l’écart à un point en effectuant un superbe attrapé en plongeant aux dépens de Ryan O’Hearn.

Le joueur des Blue Jays Bo Bichette a soutiré un but sur balles après deux retraits en fin de huitième manche et il a volé le deuxième coussin à la suite d’une décision qui a nécessité une reprise vidéo. Teoscar Hernandez a cependant mis fin à la manche en frappant un roulant.

Anthony Banda a permis un circuit à Eaton – son premier en carrière dans les Majeures – en neuvième manche.

Les Royals ont dominé les Blue Jays 12-7 au chapitre des coups sûrs.