Zdeno Chara tourne la page d’une longue carrière comme membre des Bruins de Boston

C’est la conclusion d’une longue aventure pour Zdeno Chara.

Le défenseur de 45 ans a révélé sur Instagram qu’il signera un contrat d’une journée avec les Bruins de Boston, mardi, et mettra fin à sa carrière dans la LNH après 24 saisons dans l’uniforme des Islanders de New York, des Sénateurs d’Ottawa, des Bruins et des Capitals de Washington.

Il a établi le record du plus grand nombre de matchs pour un défenseur dans la LNH, soit 1652 pour devancer Chris Chelios, lorsque les Islanders ont subi une défaite de 4-3 en tirs de barrage contre les Sharks de San Jose, le 25 février.

«Après 25 saisons de hockey professionnel, 1680 matchs de saison régulière dans la LNH, 200 matchs des séries éliminatoires et des centaines de matchs internationaux, je suis fier d’annoncer ma décision de me retirer de la Ligue nationale de hockey, a écrit Chara.

«Je suis honoré de retourner au TD Garden aujourd’hui pour signer un contrat d’une journée avec les Bruins et terminer officiellement ma carrière avec l’équipe qui a tant compté pour moi et ma famille. Il y a tellement de gens qui ont contribué à mon succès, y compris vous tous, et j’ai hâte de remercier tout le monde cet après-midi.»

Chara a mis fin à sa carrière dans la LNH en marquant son deuxième but de la saison à 19:16 de la troisième période lors d’une défaite de 6-4 contre le Lightning de Tampa Bay à l’UBS Arena, le 29 avril. Les partisans ont scandé «Char-a! Char-a!» et les joueurs du Lightning sont restés sur la glace après le match pour lui serrer la main et les Islanders ont même organisé une file pour l’échange de poignées de main.

«C’était complètement inattendu et c’était une sensation incroyable d’avoir ce soutien des amateurs, a confié Chara. Je ne peux pas vraiment le décrire. J’avais des frissons. C’était un moment spécial et je le chérirai pour le reste de ma vie.»

Connu sous le surnom de «Big Z», le défenseur de six pieds et neuf pouces et 250 livres a été sélectionné par les Islanders au troisième tour (56e rang au total) du repêchage de la LNH en 1996 et il a joué quatre saisons avec eux jusqu’à ce qu’il soit échangé aux Sénateurs, le 23 juin 2001. Il a signé un contrat de cinq ans avec les Bruins, le 1er juillet 2006, et il a été nommé capitaine au début de la saison.

Trois ans plus tard, Chara a remporté le trophée Norris remis au meilleur défenseur de la LNH après avoir obtenu 50 points, dont 19 buts, un sommet en carrière dans la LNH. Il a aidé les Bruins à remporter la coupe Stanley pour la première fois depuis 1972 après avoir dominé la LNH dans la colonne du différentiel en saison régulière (plus-33) et en séries éliminatoires (plus-16) en 2011.

Chara a aidé les Bruins à accéder aux séries éliminatoires lors de 11 de ses 14 saisons avec eux. Il vient au sixième rang dans l’histoire de l’équipe pour les matchs disputés (1023) et troisième pour les points par un défenseur (481) derrière les membres du Temple de la renommée Raymond Bourque (1506) et Bobby Orr (888). Il a quitté les Bruins pour signer un contrat d’un an avec les Capitals, le 30 décembre 2020, et il a effectué un retour avec les Islanders pour un contrat d’un an, le 18 septembre 2021. Il était le joueur actif le plus âgé en compétition dans les cinq plus importantes ligues sportives professionnelles en Amérique du Nord (LNH, NFL, NBA, MLB, MLS).