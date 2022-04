Zachary Bolduc atteint le plateau des 50 buts dans une victoire des Remparts

QUÉBEC — Zachary Bolduc a inscrit son 50e but de la saison et les Remparts de Québec ont vaincu les Tigres de Victoriaville 4-1, dimanche.

Bolduc, un choix de première ronde des Blues de St. Louis, n’a attendu que 3:46 avant de toucher la cible. Il a décoché un tir du cercle de mise en jeu droit qui a déjoué le gardien Nathan Darveau.

Bolduc est devenu le troisième joueur de la LHJMQ à atteindre le plateau des 50 buts cette saison, après William Dufour et Patrick Guay, et le premier joueur des Remparts à réaliser l’exploit depuis Anthony Duclair, en 2013-14.

Le brio de Bolduc, notamment, a permis aux Remparts de rester invaincus en temps réglementaire à leurs six dernières sorties (5-0-1) et de rester au sommet du classement général du circuit Courteau.

James Malatesta, Edouard Cournoyer et Evan Nause ont aussi fait mouche pour la troupe de Patrick Roy, qui a dominé ses adversaires 51-24 au chapitre des tirs.

William Rousseau, qui a obtenu une aide sur le but dans un filet désert de Nause, a stoppé 23 rondelles. Il n’a pas alloué plus d’un but à ses trois derniers départs.

Édouard Carrier a été l’unique marqueur des Tigres, qui tentent de se faufiler en séries de la LHJMQ afin de défendre leur titre de champions de la coupe du Président.

Darveau a connu un fort match devant la cage des Tigres, réalisant 47 arrêts contre la deuxième meilleure attaque du circuit Courteau.

Drakkar 0 – Islanders 5

Francesco Lapenna a été parfait devant 28 lancers et les Islanders de Charlottetown ont blanchi le Drakkar de Baie-Comeau 5-0.

Wildcats 4 – Titan 3

Alex Mercier a inscrit le but vainqueur en avantage numérique au troisième vingt et les Wildcats de Moncton ont défait le Titan d’Acadie-Bathurst 4-3.

Océanic 6 – Eagles 5

William Dumoulin a obtenu un but et une assistance et l’Océanic de Rimouski est venu à bout des Eagles du Cap-Breton par la marque de 6-5.

Cataractes 6 – Voltigeurs 5 (Fus.)

Lorenzo Canonica a été le seul à faire bouger les cordages en tirs de barrage et les Cataractes de Shawinigan ont effacé un retard de quatre buts pour l’emporter 6-5 aux dépens des Voltigeurs de Drummondville.

Foreurs 2 – Olympiques 6

Zachary Dean s’est illustré avec deux buts et une mention d’aide, guidant les Olympiques de Gatineau vers une victoire facile de 6-2 face aux Foreurs de Val-d’Or.

Saguenéens 2 – Huskies 4

Mathieu Gagnon et Samuel Johnson ont tous deux conclu la rencontre avec trois points et les Huskies de Rouyn-Noranda ont eu raison des Saguenéens de Chicoutimi au compte de 4-2.