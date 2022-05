Xavier Bourgault met fin au débat en prolongation et les Cataractes triomphent 6-5

GATINEAU, Qc — Xavier Bourgault a mis fin au débat en fin de première prolongation et les Cataractes de Shawinigan ont battu les Olympiques de Gatineau 6-5, dimanche.

Mavrik Bourque a amorcé la séquence en zone neutre et il a remis la rondelle à Bourgault, qui est entré dans le territoire ennemi en vitesse. Le choix de première ronde des Oilers d’Edmonton a tenté de déjouer un défenseur et il a perdu le disque, mais Olivier Nadeau l’a récupéré et l’a remis de l’autre côté à Bourgault, qui a fait bouger les cordages.

Les Cataractes ont pris les devants 1-0 dans cette série de deuxième tour. Le deuxième affrontement aura lieu lundi soir, au Centre Slush Puppie de Gatineau.

Aussi invraisemblable que ça puisse paraître, les Olympiques ont encaissé un 13e revers cette saison — séries comprises — lorsque le match se termine en prolongation. Ils ont présenté une fiche de 4-3 en tirs de barrage.

Bourgault a conclu le match avec deux buts alors que Bourque a inscrit un but et trois aides pour les Cataractes. Nadeau, Pierrick Dubé et Maximilien Ledoux ont également touché la cible.

Mathieu Bizier, Jonah De Simone, Antonin Verreault et Cole Cormier ont tous amassé un but et une mention d’aide pour les Olympiques. Manix Landry a ajouté une réussite.

Antoine Coulombe a cédé cinq fois en 37 tirs pour les Cataractes. Rémi Poirier a permis six buts en 28 lancers entre les poteaux des Olympiques.

Armada 1 – Phoenix 3 (Sherbrooke mène 1-0)

Xavier Parent et Julien Anctil ont participé à tous les buts de leur équipe et le Phoenix de Sherbrooke a vaincu l’Armada de Blainville-Boisbriand 3-1.

Parent a obtenu un but et deux assistances alors que Julien Anctil a récolté deux buts et une aide. L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a mis la table pour un but du Phoenix, qui a connu un très fort match en défensive.

Oleksiy Myklukha a été l’auteur du seul but de l’Armada.

Dans la victoire, Jakob Robillard a réalisé 17 arrêts alors que Charles-Édward Gravel a bloqué 26 lancers pour la formation des Basses-Laurentides.

Titan 1 – Islanders 4 (Charlottetown mène 1-0)

Brett Budgell et Patrick Guay ont tous les deux amassé un but et une mention d’aide, guidant les Islanders de Charlottetown vers un gain de 4-1 aux dépens du Titan d’Acadie-Bathurst.

L’espoir du Canadien de Montréal William Trudeau et Keiran Gallant ont aussi fait mouche lors d’une deuxième période de quatre buts des Islanders.

Jacob Melanson a répliqué pour le Titan, qui revenait d’une série serrée contre les Mooseheads de Halifax.

Francesco Lapenna a alloué un but en 17 tirs devant le filet des Islanders. Jan Bednar a repoussé 24 rondelles pour la troupe de Bathurst.