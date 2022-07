Xander Bogaerts marque en 11e manche et les Red Sox viennent à bout des Yankees

Ronald Blum, The Associated Press

Ronald Blum, The Associated Press

NEW YORK — Xander Bogaerts a glissé au marbre après un mauvais lancer en 11e manche et les Red Sox de Boston sont venus à bout des Yankees de New York par la marque de 5-4, vendredi soir.

Installé au troisième coussin à la suite d’un sacrifice, Bogaerts s’est dirigé au marbre à la suite d’un mauvais lancer de Michael King après deux retraits.

Il s’agissait seulement de la troisième victoire de Red Sox à leurs 11 dernières sorties. Ces trois victoires ont été acquises contre les Yankees, qui présentent le meilleur dossier des Majeures.

Rafael Devers, Christian Vázquez et Bobby Dalbec ont claqué une longue balle pour la troupe de Boston, qui venait de se faire balayer lors de sa série de quatre affrontements contre les Rays de Tampa Bay.

Les Yankees ont perdu cinq de leurs six dernières parties, ce qui constitue leur pire séquence de la saison. Giancarlo Stanton a cogné un circuit de trois points aux dépens de Nathan Eovaldi, qui a effectué un premier départ depuis le 8 juin après s’être remis d’une inflammation au bas du dos.

Dalbec, qui n’avait obtenu qu’un seul coup sûr à ses 15 dernières apparitions au marbre, a donné les devants 4-3 aux Red Sox en septième manche lorsqu’il a expédié une balle glissante d’Aroldis Chapman dans les gradins.

Les Yankees ont nivelé la marque en neuvième manche, face à Tanner Houck (5-3), qui a saboté un match pour une première fois en sept occasions de sauvetage. Gleyber Torres a réussi un simple à l’avant-champ, Matt Carpenter a été atteint et Houck a effectué un mauvais relais au troisième coussin pour offrir un point aux New-Yorkais.

Houck s’est sorti d’impasse lorsque Jose Trevino s’est compromis dans un double jeu 5-2-3 et quand DJ LeMahieu a mis fin à la neuvième manche en étant retiré sur un roulant.

Clay Holmes a retiré Bogaerts avec les buts remplis en 10e manche, mais Houck a laissé des coureurs aux extrémités du losange en fin de 10e quand Torres a été retiré dans un double jeu.

Alex Verdugo a amorcé la 11e manche en frappant une longue chandelle à la piste d’avertissement contre King (6-2). Bogaerts a avancé de 90 pieds et il a profité d’une mauvaise balle glissante de King pour venir marquer.

Ryan Brasier a retiré trois adversaires de suite pour enregistrer un premier sauvetage depuis le 17 juin 2019.