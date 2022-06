Wyndham Clark remet une carte de 70 et garde la tête de l’Omnium canadien

TORONTO — L’herbe longue et les vents violents ont gardé les pointages assez élevés à l’Omnium canadien et ils ont aidé Wyndham Clark à conserver le sommet du classement.

L’Américain a remis une carte de 70 (à égalité avec la normale) et il a conclu la journée de vendredi avec un pointage cumulatif de moins-7. Il a sauvé une normale au 18e fanion grâce à une superbe sortie de fosse de sable.

«Honnêtement, j’ai très bien joué. C’était difficile sur le terrain. Il y avait du vent et les fanions étaient placés à des endroits difficiles, a observé Clark. J’aimerais dire que c’est ce que je tentais de faire, mais la balle s’est élevée, elle a touché l’herbe longue et elle a roulé à quelques pieds du trou. C’est assurément le meilleur sauvetage que j’ai réussi cette année.»

Clark était également le meneur après 18 trous et il a mentionné qu’il ne changerait pas ses tactiques pour la troisième ronde.

«Ce ne sera pas différent des deux derniers jours, a dit Clark. J’ai très bien joué. J’ai commis quelques petites erreurs au début, mais j’ai bien joué pendant 36 trous. Si je réussis ça une fois de plus, je serai en bonne position pour gagner, dimanche.»

Rory McIlroy (68), le champion en titre du tournoi, Alex Smalley (67), Keith Mitchell (67) et Jim Knous (67) ont tous rejoint Matt Fitzpatrick (70) au deuxième échelon, à un coup du meneur.

«L’herbe longue te punit beaucoup et les verts sont trompeurs. Le vent se lève et ça s’assèche un peu à cause du vent, a analysé McIlroy. Soudainement, tu fais face à un parcours qui te met au défi.»

Le Manitobain Aaron Cockerill et le Britanno-Colombien Nick Taylor ont tous les deux joué 68 et ils partagent la 21e place, à moins-2. Ce sont les deux Canadiens les mieux classés après deux rondes.

«C’est mon premier tournoi du circuit de la PGA et je suis en bonne position à l’aube du week-end, a souligné Cockerill. C’est en quelque sorte là où je voulais être et je vais voir si je peux connaître une meilleure ronde demain.»

McIlroy a gagné l’Omnium canadien en 2019. Les deux dernières représentations du tournoi masculin ont été annulées en raison de la pandémie de Covid-19.

Il faisait partie d’un groupe en compagnie de l’Ontarien Corey Conners et l’Américain Justin Thomas. Ce trio suivait un groupe tout canadien composé des Ontariens Mike Weir et Mackenzie Hughes ainsi que le Britanno-Colombien Adam Hadwin.

«Tout le monde veut être aimé et c’est bien de ressentir cet amour ici, a admis McIlroy. Je crois que les gens sont simplement heureux de retrouver l’Omnium canadien. Ce fut trois très longues années.»

Hadwin (70), Adam Svensson (68), Conners (69) et Hughes (75) ont tous réussi à éviter le couperet.

Alors que Hadwin, Hughes et Weir approchaient le 18e vert, les partisans ont commencé à chanter l’hymne national canadien.

«C’est incroyable. Ç’a été de longues années et les partisans sont excités et prêts à encourager, a noté Hadwin. C’est extraordinaire de jouer devant eux et c’est très bien qu’ils se soient déplacés pour nous encourager. J’imagine que ce sera la même chose ce week-end.»