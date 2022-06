Wimbledon: la Polonaise Iga Swiatek porte sa série de victoires à 36

WIMBLEDON, Royaume-Uni — La favorite Iga Swiatek a porté sa série de victoires à 36 en éliminant la Croate issue des qualifications Jana Fett 6-0, 6-3 au premier tour du tournoi de Wimbledon.

Il s’agit de la plus longue série victorieuse sur le circuit féminin depuis 1997. Martina Hingis avait signé 37 victoires consécutives en 1997 avant de s’incliner en finale des Internationaux de France.

Les 35 premières victoires de la séquence heureuse de Swiatek ont été remportées sur surface dure ou terre battue.

Après avoir dominé le début du match, Swiatek tirait de l’arrière 3-1 dans la deuxième manche avant qu’elle ne renverse la vapeur et ne gagne les cinq jeux suivants. Elle a sauvé cinq balles de bris pour éviter d’avoir un retard de 4-1.

La Polonaise de 21 ans disputait un premier match depuis sa victoire à Roland-Garros au début du mois.

Plus tard mardi, Serena Williams effectuera son retour en simple. Son dernier match avait justement été disputé au All England Club, il y a un an. Elle s’était alors blessée dans son duel de premier tour.

La détentrice de 23 titres du Grand Chelem disputera la victoire à la Française Harmony Tan sur le Central.

Dans les autres rencontres, la tchèque classée 13e Barbora Krejcikova a défait la Belge Maryna Zanevska 7-6 (4), 6-3.

Parmi les têtes de série qui ont aussi signé la victoire au premier tour, notons la no 4 Paula Badosa, la no 5 Maria Sakkari, la no 12 Jelena Ostapenko, ainsi que la no 33 Zhang Shuai.

Par contre, la championne olympique et 14e tête de série, la Suissesse Belinda Bencic s’est inclinée 6-4, 5-7, 6-2 devant la Chinoise Wang Qiang. Les têtes de série no 18, Jil Teichmann, no 20, Amanda Anisimova, et no 27, Yulia Putintseva ont aussi connu le même sort.

Chez les hommes, Grigor Dimitrov s’est retiré de son match de premier tour face à l’Américain Steve Johnson après avoir obtenu la visite d’un thérapeute du sport pour une blessure à la jambe.

La 18e tête de série avait remporté le premier set 6-4, mais tirait de l’arrière 5-2 dans le second. Le Bulgare de 31 ans a alors cessé de jouer sur le court no 2.

Reilly Opelka, classé 15e, Alex de Minaur, 19e, Jenson Brooksby, 29e et Sebastian Baez, 31e, ont aussi atteint le deuxième tour.

L’Espagnol Rafale Nadal, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, fera plus tard son entrée dans la compétition face à l’Argentin Francisco Cerundolo.