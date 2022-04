Wimbledon défend sa décision déchirante d’interdire les joueurs russes

Howard Fendrich, The Associated Press

Deux responsables du All England Club ont défendu, mardi, la «décision extrêmement dure et déchirante» d’interdire aux joueurs de Russie et du Bélarus de participer au tournoi de Wimbledon cette année en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Citant la «responsabilité de jouer notre rôle pour limiter la possibilité que Wimbledon soit utilisé pour justifier le mal fait à d’autres par le régime russe», a affirmé la directrice générale Sally Bolton, «nous pensons que cette décision est la seule option viable pour Wimbledon.»

Bolton et le président du All England Club, Ian Hewitt, ont vanté le retour de Wimbledon à la «normale» cette année — un mot qu’ils ont utilisé à plusieurs reprises, principalement en faisant allusion à la COVID-19, lors d’un point de presse en vue du tournoi qui commence le 27 juin — alors que les questions et réponses sur la politique historique de la Russie ont dominé la séance avec les médias.

Parmi les joueurs de premier plan touchés par l’interdiction annoncée la semaine dernière figurent le champion en titre des Internationaux des États-Unis Daniil Medvedev, qui s’est récemment hissé au premier rang du classement et actuellement no 2; Andrey Rublev, no 8; Aryna Sabalenka, no 4, demi-finaliste de Wimbledon l’an dernier; Victoria Azarenka, une ancienne no 1 qui a remporté les Internationaux d’Australie à deux reprises; et Anastasia Pavlyuchenkova, finaliste de Roland-Garros l’an dernier. Medvedev, Rublev et Pavlyuchenkova sont originaires de Russie; Sabalenka et Azarenka sont natives du Bélarus.

Lorsque la Russie a attaqué l’Ukraine en février — avec la concours du Bélarus — les joueurs de tennis de Russie et du Bélarus ont pu continuer à concourir, mais en tant qu’athlètes «neutres» ne représentant pas officiellement leur pays. Les athlètes russes ont été empêchés de participer à plusieurs autres sports; son équipe nationale masculine de football, par exemple, a été tenue à l’écart des éliminatoires de la Coupe du monde pour le tournoi au Qatar plus tard cette année.

Les circuits de tennis WTA et ATP ont publiquement critiqué la décision du All England Club et auraient envisagé de menacer de ne pas attribuer de points au classement pour le tournoi de Wimbledon. Bolton n’a pas voulu aborder directement cette possibilité, mais elle a révélé qu’il y avait des discussions avec les circuits «au jour le jour à ce stade-ci».

«Nous pensons qu’ils comprennent dans quelle position difficile nous nous trouvons», a déclaré Hewitt.

En décrivant «les facteurs derrière cette décision extrêmement difficile et déchirante» dans ce que Hewitt a qualifié d’«une situation extrême et exceptionnelle», lui et Bolton ont souligné le rôle des directives du gouvernement britannique pour limiter l’influence de la Russie.

«Nous reconnaissons que quelle que soit la décision que nous prendrons, nous créerons un précédent, a reconnu Bolton. Nous avons pris notre décision dans le contexte de l’ampleur de la réponse à une guerre internationale, dont les conséquences vont bien au-delà du tennis. Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une décision extrêmement difficile sur laquelle les gens ont des points de vue différents, que nous respectons et que nous comprenons, et nous regrettons profondément l’impact que cela aura sur chaque joueur concerné.»

Interrogé sur la possibilité d’autoriser les joueurs de Russie ou du Bélarus de participer à Wimbledon s’ils soumettaient une déclaration écrite prenant leurs distances avec le président russe Vladimir Poutine — comme l’a proposé le ministre britannique des Sports Nigel Huddleston — Hewitt a précisé: «Il y aurait toujours un risque sérieux où la participation et le succès des joueurs seraient utilisés pour soutenir la machine de propagande du régime russe. Et nous savons qu’ils ont l’habitude d’utiliser le sport pour faire avancer leur cause. Et c’est une affaire sérieuse pour nous dont nous ne pouvons pas accepter que Wimbledon fasse partie.»

Roland-Garros est le prochain tournoi du Grand Chelem, qui débutera le 22 mai, et devrait permettre aux athlètes de Russie et du Bélarus de jouer en tant que participants «neutres». L’Association américaine de tennis, qui gère les Internationaux des États-Unis, n’a pas pris de décision concernant les joueurs de Russie et du Bélarus; ce tournoi commence le 29 août.

Le All England Club a fait savoir que les partisans de Russie et du Bélarus peuvent assister au tournoi de Wimbledon, mais les médias de ces pays ne recevront pas d’accréditation. Aucune décision n’a été prise concernant les entraîneurs russes et bélarusses ou d’autres membres du personnel de soutien qui travaillent avec des joueurs d’autres nations.