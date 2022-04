William Dufour atteint le plateau des 50 buts dans un gain des Sea Dogs

CAPE BRETON, N.-B. — William Dufour est devenu le premier joueur de la LHJMQ à atteindre le plateau des 50 buts cette saison et les Sea Dogs de Saint-Jean en ont profité pour écraser les Eagles du Cap-Breton 6-0, samedi.

Dufour n’a attendu que 3:11 avant d’atteindre ce prestigieux plateau pour une première fois en carrière. Profitant de l’espace devant lui, le choix de cinquième ronde des Islanders de New York a décoché un puissant tir des poignets qui n’a donné aucune chance au gardien recrue Rémi Delafontaine.

Dufour est devenu le premier marqueur de 50 buts dans la LHJMQ depuis Alex Barré-Boulet, avec l’Armada de Blainville-Boisbriand lors de la saison 2017-18.

Le vétéran de 20 ans des Sea Dogs ne s’est pas arrêté là, alors qu’il a ajouté un 51e but seulement six minutes plus tard. Dufour s’est du même coup emparé du premier rang des pointeurs du circuit Courteau, un seul devant l’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy.

Raivis Kristians Ansons, Cam MacDonald et Ryan Francis ont tous les trois récolté un but et une mention d’aide pour les Sea Dogs, qui ont signé une huitième victoire consécutive.

Jérémie Poirier a complété la marque pour les hommes de Gordie Dwyer alors que Thomas Couture a été parfait devant 22 lancers.

Delafontaine a amorcé la rencontre pour les Eagles et il a alloué quatre buts en 20 tirs. Nicolas Ruccia l’a remplacé au début du second tiers et il a conclu le match avec 23 arrêts.

La formation du Cap-Breton a encaissé un huitième revers consécutif et elle présente le pire dossier de la LHJMQ.

Islanders 5 – Titan 3

Patrick Guay a amassé un but et deux aides dans une poussée de cinq buts sans réplique des Islanders de Charlottetown, qui ont défait le Titan d’Acadie-Bathurst 5-3.

Foreurs 4 – Saguenéens 6

William Rouleau et Matej Kaslik ont tous les deux récolté deux buts et deux mentions d’assistance, guidant les Saguenéens de Chicoutimi vers une victoire de 6-4 contre les Foreurs de Val-d’Or.

Huskies 3 – Drakkar 2

Emeric Gaudet a dénoué l’impasse en fin de troisième période et les Huskies de Rouyn-Noranda ont battu le Drakkar de Baie-Comeau 3-2.

Tigres 2 – Armada 1

La recrue Nathan Darveau a stoppé 35 rondelles et les Tigres de Victoriaville ont résisté à l’Armada de Blainville-Boisbriand pour l’emporter 2-1.

Wildcats 5 – Océanic 4

Thomas Darcy a inscrit deux filets et les Wildcats de Moncton sont venus à bout de l’Océanic de Rimouski au compte de 5-4.