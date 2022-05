Will Zalatoris profite du calme pour prendre les commandes du Championnat de la PGA

The Associated Press

TULSA, Okla. — Le vent s’est finalement calmé, vendredi, au Championnat de la PGA. Ce ne fut pas le cas de Will Zalatoris.

Zalatoris a effectué plusieurs coups précis sur le parcours de Southern Hills et il a remis une carte de 66 (moins-4) pour prendre les commandes du tournoi.

Il n’y a aucun doute que Zalatoris et tous les autres joueurs à s’être élancés en après-midi ont été aidés quand les vents d’environ 50 kilomètres à l’heure se sont estompés dans les deux dernières heures de jeu.

Le golfeur de 25 ans en a profité pour inscrire quatre oiselets à ses huit derniers trous et il a conclu la journée avec un pointage cumulatif de moins-9.

«J’ai assurément été chanceux par rapport à mon heure de départ. À partir du 11e trou, il n’y avait pas de vent, a observé Zalatoris. Lorsque j’étais en mauvaise posture, j’ai pu me sortir du pétrin.»

Zalatoris détient une avance d’un coup devant le Chilien Mito Pereira, qui a signé une carte de 64 pour s’emparer seul de la deuxième position. Il a raté une occasion de créer l’égalité en tête à son dernier trou de la journée.

Tiger Woods participera aux rondes du week-end pour un deuxième tournoi majeur consécutif. Il s’agit tout de même d’un exploit remarquable.

Jouant avec une jambe droite endolorie, à la suite d’un accident de voiture il y a 15 mois, Woods était en position de rater les rondes du week-end lorsqu’il a commis un double boguey au 11e fanion. Il a cependant inscrit deux oiselets lors des sept derniers trous pour jouer 69.

Woods est toutefois à 12 coups de Zalatoris.

Bubba Watson a eu l’occasion de réussir la première ronde de 62 de l’histoire du Championnat de la PGA, mais il a raté un coup roulé d’une distance d’environ 25 pieds pour un oiselet, au 18e fanion. Il s’est contenté de la troisième ronde de 63 dans un tournoi majeur à Southern Hills, joignant Woods (2007) et Raymond Floyd (1982).

Tout ce que Justin Thomas a pu faire, c’est de regarder le reste de la deuxième ronde dans la maison qu’il a louée près du terrain.

Thomas a fait le gros du travail en matinée, quand le vent était à son plus fort. Il n’a commis qu’un seul boguey, en route vers une deuxième ronde consécutive de 67.

Thomas s’est hissé en tête et il a donné la cible pour Rory McIlroy, le meneur après 18 trous, et les autres golfeurs. Quelques heures plus tard, Thomas accuse maintenant trois coups de retard derrière Zalatoris.

Watson est tout juste derrière en quatrième place, avec un pointage cumulatif de moins-5.

McIlroy a pu s’élancer en après-midi, mais il n’a pas été en mesure d’en tirer avantage. Il n’a pas réussi un oiselet avant le 13e trou et il a joué 71 pour glisser à cinq coups du sommet.

Brooks Koepka, double champion du tournoi, a également joué 67 en matinée, faisant oublier un score de 75 la veille. Cameron Tringale a inscrit un pointage de 68 pour s’installer à moins-2.

Jordan Spieth, qui a joué en compagnie de McIlroy et Woods, est parvenu à revenir à égalité avec la normale, mais il a commis un boguey au 18e fanion. Il a ramené une carte de 69 et il est à 10 coups de Zalatoris.

Le champion en titre du Tournoi des Maîtres, Scottie Scheffler, s’est écroulé en fin de parcours et il a joué 75. Il n’a pas été en mesure d’éviter le couperet.

Un seul Canadien participera aux rondes du week-end, soit Adam Hadwin, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique. Il a bouclé sa ronde en 71 coups et il a tout juste obtenu sa place.

Ses compatriotes Corey Conners, de Listowel, en Ontario, et Mackenzie Hughes, de Hamilton, en Ontario, n’ont pas eu le même privilège.