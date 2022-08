Wilfried Nancy utilise son système à bon escient pour le CF Montréal

MONTRÉAL — L’entraîneur-chef du CF Montréal, Wilfried Nancy, n’aime pas parler d’une recette gagnante, mais il a assurément trouvé une façon de soutirer le meilleur de tous ses joueurs cette saison.

La troupe montréalaise a amorcé samedi une éreintante série de six matchs en 21 jours en défaisant le Fire de Chicago 2-0. Même si ses plans ont changé en cours de partie en raison d’un carton rouge décerné à Ismaël Koné, elle n’a montré aucun signe de panique.

C’est au cours de la dernière campagne que Nancy a commencé à établir une certaine rotation au sein de ses joueurs et il a poussé sa vision et son système encore plus loin cette saison, avec des succès retentissants.

Presque tous les joueurs utilisés cette saison, sauf un, le défenseur Robert Thorkelsson, ont obtenu au moins un départ. Mais ce qui retient le plus l’attention, c’est à quel point Nancy semble avoir du flair lorsqu’il apporte des changements ou des ajustements à son effectif.

Lors de l’entraînement de lundi, à deux jours du duel contre les Red Bulls de New York au stade Saputo, Nancy a parlé de cette façon d’utiliser ses joueurs, qui permet actuellement à l’équipe montréalaise d’occuper le deuxième rang de l’Association Est.

«À l’entraînement, tout le monde doit assimiler les concepts et après, je base mes choix sur plusieurs facteurs. Oui, je me base sur les performances, mais aussi sur l’aspect tactique, l’aspect mental ou le moment. Je pars du principe que les joueurs travaillent bien alors j’y vais en fonction de ce que je peux faire pour aider l’équipe à gagner le match», a-t-il expliqué.

Nancy a notamment pris le milieu de terrain argentin Joaquin Torres en exemple. Ce dernier n’avait pas amorcé un match depuis le 3 août, mais contre le Fire, il a rapidement fait sentir sa présence et il a été l’un des artisans du premier but du CF Montréal.

«J’avais jugé que Joaquin pourrait nous faire du bien de par sa qualité à jouer sur la ligne et je savais que s’il jouait dans le rythme, par rapport à ce que nous avions mis en place, il pourrait amener quelque chose», a mentionné l’entraîneur-chef.

Après l’expulsion de Koné, Nancy a procédé à cinq changements en deuxième demie et le Bleu-Blanc-noir a tout de même muselé le Fire pendant plus de 45 minutes, malgré un homme en moins.

Appliquer ces rotations en attaque, au milieu du terrain, en défensive ou devant le filet n’est pas un concept donné à toutes les équipes, mais Nancy a tellement bien implanté son système que les joueurs du CF Montréal n’y voient aucun changement dans leur façon de jouer ou dans la qualité de leur jeu.

Le défenseur canadien Alistair Johnston croit même que son équipe obtient un petit avantage lorsqu’elle doit se mesurer à un adversaire.

«C’est très plaisant de faire partie d’un système de la sorte simplement parce que tu sais que peu importe ce qui arrive, le prochain joueur peut prendre la relève et avoir un rôle important. Nous ne sommes pas inquiets à affronter qui que ce soit. Nous établissons notre plan de match de la façon dont nous voulons utiliser notre système contre chaque équipe. Ça force ton adversaire à s’ajuster à ton jeu plutôt que l’inverse», a-t-il observé.

Nancy a fait savoir que l’attaquant Kei Kamara (jambe) et le défenseur Rudy Camacho (épaule) pourraient être de retour au jeu dimanche, contre le Toronto FC. Dans le cas de l’attaquant Mason Toye, qui a quitté le match de samedi en raison d’un mal de ventre, sa présence contre les Red Bulls est incertaine.

Nouveau poste pour Leduc

Par ailleurs, le CF Montréal a annoncé lundi que Patrick Leduc était devenu le nouveau directeur, Culture soccer et relations avec les parties prenantes, laissant le poste de directeur de l’Académie à Marinos Papageorgopoulos.

L’équipe a indiqué que Leduc agirait comme expert et personne-ressource du département marketing et des communications pour toutes les activités de développement et de promotion de la culture du soccer auprès des parties prenantes du CF Montréal.

«Il est essentiel pour nous de mettre de l’avant la culture soccer et de continuer à reconnecter avec la communauté, a déclaré le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais. Le dynamisme de Patrick et ses connaissances dans le monde du soccer et la culture du Club lui permettront d’agir comme vecteur de changement dans la façon dont notre marque sera livrée à nos partisans.»

Aussi, le CF Montréal organisera mercredi avant-midi au stade Saputo le premier panel «Femmes en milieu sportif».

L’événement vise à aborder des sujets tels que l’égalité des genres dans l’industrie du sport, la couverture médiatique et l’équité salariale. Deux panels bilingues à thématiques distinctes seront proposés aux participants.