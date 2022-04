Wilfried Nancy le répète: peu importe le rival, il n’y a pas de matchs faciles en MLS

MONTRÉAL — La fébrilité associée à la rentrée officielle au stade Saputo, les récents succès de l’équipe et la visite de l’une des pires formations en MLS depuis le début de la saison pourraient laisser croire que le CF Montréal n’a pas le droit de laisser filer les trois points qui seront disponibles samedi après-midi face aux Whitecaps de Vancouver. Voilà une notion que n’achète pas nécessairement l’entraîneur-chef du CF Montéal Wilfried Nancy.

Le CF Montréal (2-3-1) retrouvera le stade Saputo au cœur d’une séquence de trois matchs sans défaite, tous joués sur des terrains rivaux. Les joueurs montréalais ont aussi gagné leurs deux dernières rencontres.

À l’autre extrémité du pays, les Whitecaps (1-4-1) en arrachent. Ils se pointeront à Montréal avec seulement cinq buts marqués et trois défaites en autant de sorties à l’extérieur du BC Place. Ils occupent le 13e et avant-dernier rang dans l’Association Ouest, et ne devancent que les Earthquakes de San Jose (0-4-2).

Toutefois, fidèle aux propos qu’il tient semaine après semaine, Nancy a rappelé, essentiellement, que rien n’est jamais acquis en MLS.

«Moi, je ne regarde pas le classement», a dit Nancy lors de sa rencontre avec les journalistes jeudi après-midi en bordure du stade Saputo.

«Les joueurs, je sais qu’ils le regardent. Les joueurs savent aussi que chaque match a son histoire. Ils se connaissent et ils me connaissent aussi parce que ça fait deux ans qu’on est ensemble, maintenant; il n’y a pas de matchs faciles en MLS. Que l’on joue contre Vancouver, ou Atlanta, ou Columbus, il n’y a aucun match facile.»

Nancy et ses joueurs n’ont jamais caché qu’ils aiment beaucoup plus jouer leurs matchs locaux au stade Saputo que sur le tapis artificiel du Stade olympique. Nancy a même lâché qu’il avait été agréablement surpris par la qualité de la pelouse sur laquelle ses joueurs venaient de tenir leur séance d’entraînement.

Par ailleurs, plusieurs observateurs estiment qu’il est important que les joueurs du CF Montréal transmettent un message clair aux clubs rivaux: une escale au stade Saputo ne sera jamais une sinécure.

«C’est normal que chaque équipe cherche à gagner à domicile, mais de la façon dont je vois les choses, il nous faut obtenir des points sur notre terrain, mais à l’étranger aussi. C’est la raison pour laquelle je ne mets pas de pression additionnelle sur mon équipe pour qu’elle gagne parce que nous jouons à la maison. Je ne suis pas comme ça», a souligné Nancy.

«Lorsque nous jouons à l’extérieur, nous voulons également récolter des points au classement. L’aspect le plus important, c’est que les spectateurs seront derrière nous. Ça va aider l’équipe à être meilleure. Ce n’est pas une question de ‘victoire à tout prix’; c’est une victoire que nous devons aller chercher (samedi), parce que nous voulons récolter des points.»

Le duel face aux Whitecaps sera le premier de trois en quatre semaines pour le CF Montréal devant ses partisans. Après une escale qui s’annonce difficile à Philadelphie le week-end prochain, les porte-couleurs montréalais seront les hôtes de deux autres coriaces rivaux de l’Association Est, soit Atlanta United et Orlando City SC.

«Il s’agit d’une séquence très importante», a affirmé le milieu de terrain Matko Miljevic.

«C’est essentiel de pouvoir faire de notre domicile une forteresse, de tirer profit de nos partisans, de cet environnement confortable. Nous allons afficher la même attitude à l’étranger, mais c’est crucial de gagner sur notre terrain, et c’est ce que nous comptons faire au cours des prochaines semaines», a-t-il ajouté.

Des absents qui vont mieux

Face aux Whitecaps, Nancy sera de nouveau privé des Québécois Samuel Piette et Mathieu Choinière, même si leur état de santé semble s’améliorer.

«Ils reviennent bien. Je suis content. Ça fait du bien de les voir, parce que ça n’a pas été facile pour eux. Quand on a une blessure qui n’est pas claire – entre guillemets – ce qui se passe, c’est qu’ils avancent un peu, de quelques pas, et reculent de quelques pas. Mais là, ç’a l’air d’aller progressivement bien. Maintenant, il y a des étapes à franchir en termes de capacité physique, en termes de revenir avec le groupe. On va y aller tranquillement. Ça va prendre plusieurs jours avant qu’ils soient disponibles. Je ne veux pas parler en semaines, mais il y a encore du travail à faire.»

Malgré ces absences qui se prolongent, l’entraîneur-chef du CF Montréal voit l’avenir avec un certain optimisme.

«On commence à avoir un groupe complet, qui commence à revenir. Si tout est O.K., d’autres joueurs devraient revenir la semaine prochaine», a déclaré Nancy sans nommer personne.

Avec un effectif complet, Nancy estime que la compétition à l’interne ne sera que bonifiée.

«J’adore la compétition. La compétition, c’est ce qui permet aux joueurs de monter leur niveau de concentration, leur niveau d’exigence envers eux-mêmes. Moi, ça me donne des choix par rapport aux matchs, qui sont tous différents. Maintenant, c’est à eux de rester en santé et comme ça, je vais avoir un bon casse-tête. J’aime bien avoir ces casse-têtes», a-t-il résumé.