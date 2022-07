Wilfried Nancy espère voir ses joueurs écrire l’histoire du club en MLS

MONTRÉAL — En enfilant ses huitième et neuvième buts de la saison samedi soir au Audi Field, Romell Quioto a réalisé un sommet personnel en carrière. Or, si Wilfried Nancy était sans doute heureux pour le Hondurien, l’entraîneur-chef du CF Montréal rayonnait encore plus à cause de ce que son équipe avait réalisé grâce à ce doublé.

Avant 2022, jamais une équipe montréalaise en MLS n’avait gagné plus de quatre matchs en terrain ennemi lors d’une même campagne. En défaisant difficilement D.C. United 2-1, le CF Montréal a mérité un cinquième gain à l’étranger (5-4-2) cette saison, en 11 escales sur la route.

Dans une ligue où il n’est jamais facile d’amasser des points sur les terrains des adversaires, le CF Montréal est l’une des sept équipes parmi les 28 qui composent les cadres de la MLS à avoir atteint le plateau des cinq victoires à l’étranger jusqu’à maintenant.

«Très fier», a répondu Nancy, sans hésiter, lorsqu’il a été questionné au sujet de l’exploit de sa troupe après le match, samedi.

«Ça fait partie de l’objectif, en fait. L’objectif que l’on a, c’est d’aller le plus loin possible, en toute humilité bien sûr, et écrire l’histoire au niveau du club. C’est ce qui a été dit depuis l’année dernière. L’année dernière, les joueurs ont remporté le Championnat canadien, on était proche de faire les éliminatoires, on ne les a pas faites, on sait pourquoi. Cette année, on est en train de battre plein de records et ça fait partie de l’objectif qu’on s’était fixé en début d’année.»

En livrant ses états d’âme à ce sujet, Nancy prend bien soin de ne pas trop s’emballer non plus, car il sait que la ligne d’arrivée est encore relativement éloignée. Après tout, ses joueurs viennent à peine d’entamer la deuxième moitié de la saison.

«On sait que la route est encore longue. Il n’y a pas d »enflammade’, pas du tout. Mais je suis très fier que ce jeune groupe ait inscrit une histoire sur le club», a-t-il aussitôt répété.

Lorsque Nancy affirme que le CF Montréal efface des records d’équipe, il ne parle pas à travers son chapeau. Ses joueurs en ont réalisé au moins deux autres fort intéressants cette saison.

Entre le 19 mars et le 14 mai, la formation montréalaise a joué huit matchs consécutifs (6-0-2) sans subir la défaite. Pendant cette même période, le CF Montréal a disputé cinq rencontres de suite (3-0-2) sans perdre à l’étranger.

Et avec encore six parties à disputer en terrain hostile d’ici la fin du calendrier, la troupe de Nancy n’a besoin que de trois points pour éditer une autre marque d’équipe pour le plus grand nombre de points sur la route lors d’une même saison.

En 2016, l’Impact de Montréal avait récolté 19 points grâce à quatre victoires et sept matchs nuls sur les pelouses adverses. En 2022, le CF Montréal en compte déjà 17.

«Dans cette ligue, vous devez aller chercher des points à l’étranger. C’est comme ça, que ce soit à l’aide de victoires ou de matchs nuls», a rappelé le défenseur Joel Waterman.