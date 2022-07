Wheeler brille dans une victoire des Phillies aux dépens des Cardinals

Kevin Cooney, The Associated Press

PHILADELPHIE — Zack Wheeler n’a alloué aucun point et seulement quatre coups sûrs en sept manches, Rhys Hoskins et J.T. Realmuto ont chacun claqué un circuit et les Phillies de Philadelphie ont pris la mesure des Cardinals de St. Louis 4-0, dimanche.

Les Phillies ont remporté deux des trois rencontres de leur série contre l’équipe qu’ils pourchassent pour une place parmi les équipes repêchées de la Nationale.

Depuis l’arrivée de Rob Thomson comme gérant par intérim — suivant le renvoi de Joe Girardi — le 3 juin, les Phillies ont un dossier de 20-9 et se sont approchés à un match et demi des Cardinals.

Les deux clubs s’affronteront de nouveau la fin de semaine prochaine à St. Louis pour une série de quatre parties.

Wheeler n’a pas permis à plus d’un frappeur des Cardinals à se rendre sur les buts par manche. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises et a donné un but sur balles.

La fiche du lanceur droitier a été améliorée à 7-4 et sa moyenne de points mérités a chuté à 2,66.

C’est la troisième fois cette saison que Wheeler prend part à un blanchissage. Nick Nelson et Corey Knebel ont complété le boulot en relève.

Hoskins a pour sa part poursuivi sur sa lancée offensive. À ses 25 dernières rencontres, le premier-but a maintenu une moyenne au bâton de ,341 tout en frappant neuf circuits. Il a également produit 17 points.

Hoskins a également canonné la balle par-dessus la clôture à quatre fois à ses cinq derniers duels. Il a rompu l’égalité en fin de quatrième manche avec un circuit solo.

En sixième manche, Hoskins a cogné un double dans le champ centre pour donner le ton. Il a ensuite croisé le marbre grâce à un simple de Nick Castellanos. Deux frappeurs plus tard, Realmuto a frappé un circuit à son tour.

Hoskins et Realmuto ont tous deux été 2 en 4 au bâton — les seuls frappeurs à avoir claqué plus qu’un coup sûr dans l’affrontement.

Le partant des Cardinals, Adam Wainwright (6-6), a alloué quatre points et huit coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises et a concédé un but sur balles.