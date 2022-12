Watson fera ses débuts avec les Browns contre son ancienne équipe

Kristie Rieken, The Associated Press

HOUSTON — Deshaun Watson fera ses débuts dans l’uniforme des Browns de Cleveland, dimanche, dans le même stade où il a disputé sa dernière partie, il y a 700 jours.

Le quart déchu jouera contre son ancienne équipe, les Texans de Houston (1-9-1), après avoir purgé une suspension de 11 matchs imposée par la NFL en raison d’allégations d’inconduite sexuelle.

Prenant la parole devant les journalistes jeudi pour une première fois depuis août, Watson a refusé de répondre à toutes questions concernant autre chose que le football. Il a par contre parlé en long et en large de son engouement d’avoir l’occasion d’enfin jouer pour les Browns (4-7), mais aussi devant les partisans des Texans.

«J’ai beaucoup de bons souvenirs, a dit Watson au sujet de son séjour avec les Texans. J’ai toujours une maison ici à Houston. J’ai beaucoup d’amis et de membres de ma famille qui habitent ici.»

Watson participera à un premier match depuis le 3 janvier 2021, quand il a amassé 365 verges de gains et trois passes de touché dans une défaite de 41-38 des Texans contre les Titans du Tennessee. Peu après, il a exprimé son insatisfaction auprès de la direction de l’équipe et a demandé un échange. Puis, plus de deux dizaines de femmes l’ont accusé de harcèlement ou d’agression sexuelle lors de séances de massothérapie.

Il est demeuré officiellement membre de la formation des Texans lors de la saison 2021, mais n’a pas joué. Il a finalement été échangé aux Browns en mars 2022.

Watson a accepté une longue suspension et une amende de cinq millions $ US, en plus de participer à des séances de thérapie et de conseils, après qu’un arbitre indépendant eut déterminé qu’il avait enfreint la politique de conduite personnelle de la NFL.

Avant que tout s’écroule, Watson avait guidé les Texans vers deux participations aux éliminatoires en quatre saisons.

Il a été questionné à savoir à quel genre d’accueil il s’attendait à son retour dans la ville où il a disputé l’ensemble de sa carrière dans la NFL.

«Je me concentre sur mon travail de quart et sur le plan de match, a-t-il insisté. Je ne me concentre pas sur l’ambiance.»

Watson affrontera une équipe en difficulté qui a perdu ses six dernières parties et qui est la seule formation de la NFL à n’avoir qu’une victoire au compteur cette saison.

Certains se demandent si Watson sera toujours le même joueur dynamique qu’avant ou si le quart âgé de 27 ans sera un peu rouillé.

«Nous avons averti nos joueurs et ils s’attendent à voir la meilleure version de Deshaun, a affirmé l’entraîneur-chef des Texans, Lovie Smith. Je pense que cette approche est valable pour tous les matchs.

«Mais oui, ça fait longtemps qu’il a joué un match et nous espérons un peu qu’il sera rouillé!»

Pour sa part, Watson a admis ne pas savoir à quoi s’attendre.

«C’est la première fois que je suis à l’écart aussi longtemps, a-t-il noté. Je me prépare à aller sur le terrain et exécuter ce que Kevin (Stefanski, l’entraîneur-chef des Browns) me demande de faire. Je veux vraiment y aller un jeu à la fois et ne pas forcer les choses.»

