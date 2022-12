Walman marque en prolongation et les Red Wings battent les Penguins 5-4

Dan Scifo, The Associated Press

PITTSBURGH — Jake Walman a fait scintiller la lumière rouge après 2:13 de jeu en prolongation et les Red Wings de Detroit ont effacé un déficit de quatre buts avant de vaincre les Penguins de Pittsburgh 5-4, mercredi.

Walman a joué les héros en faisant dévier un retour derrière le gardien Casey DeSmith pour son deuxième but de la saison.

Les Penguins avaient encaissé un revers de 5-1 à l’étranger face aux Islanders de New York, mardi, tandis que les Red Wings disputaient un premier match depuis le 21 décembre.

Les Penguins ont commencé le match en force, marquant quatre buts sur 12 tirs en première période.

Dylan Larkin a sonné la charge pour les Red Wings en marquant en avantage numérique en deuxième période. David Perron a complété la remontée en marquant un troisième but en autant de matchs.

Jonatan Berggren et Joe Veleno ont aussi touché la cible pour les Red Wings.

Magnus Hellberg a pris la relève de Ville Husso en deuxième période et a réalisé 19 arrêts. Husso a stoppé huit lancers en première période.

Jason Zucker a réussi un doublé, Jeff Carter a ajouté un but et une aide, tandis que Drew O’Connor a marqué son premier but de la saison pour les Penguins.

DeSmith a effectué 41 arrêts.

Les Red Wings accusaient toujours un retard de 4-2 avant la troisième période. Berggren a réduit l’écart à un seul but avec cinq minutes à faire en temps réglementaire. Perron a ensuite marqué son 12e but de la saison avec 3:07 à jouer, durant un avantage numérique.