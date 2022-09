Vuelta: Remco Evenepoel s’accroche, tandis que l’étape va à Thymen Arensman

The Associated Press

SIERRA NEVADA, Espagne — Éprouvant encore des raideurs après une chute et confronté à la plus haute arrivée de la Vuelta, Remco Evenepoel a tenu bon dimanche pour faire un grand pas vers sa première victoire dans un Grand Tour.

Blessé jeudi, Evenepoel a repoussé une autre charge du triple champion Primoz Roglic pour conserver le maillot rouge du leader et garder un écart considérable vis-à-vis de ses principaux poursuivants.

Roglic a lancé une attaque tardive dans la montée finale, mais il n’a réduit que de 15 secondes l’avance d’Evenepoel en tête du classement général.

Thymen Arensman a remporté l’étape – sa première victoire en Grand Tour – franchissant l’arrivée bien devant Enric Mas, Miguel Ángel López et Jay Vine.

«C’est difficile à croire, a déclaré Arensman, un coureur néerlandais de l’équipe DSM. Tout le monde parlait de cette étape. Pour être honnête, je ne me sentais pas super bien, mais apparemment les autres sentaient leurs jambes encore plus lourdes.»

En quête d’un quatrième titre consécutif à la Vuelta, Roglic (Jumbo-Visma) a fini cinquième de l’étape. Il est à une minute et 34 secondes d’Evenepoel au total.

«C’est la première fois que je termine aussi haut, donc je pense que j’ai plutôt bien fait, a dit Evenepoel, un coureur belge de Quick-Step Alpha Vinyl.

«Je me sentais un peu raide à cause de l’accident, mais ça s’améliore de jour en jour. Je suis vraiment content qu’il y ait un jour de repos lundi et du fait que je n’ai pratiquement rien perdu (comme avance).

«Ç’a été une bonne journée pour nous. Avec la chute, ce n’était pas si facile à gérer, mais la troisième semaine, c’est un peu une autre histoire. Les montées ne sont plus tout à fait aussi dures.»

Les coureurs auront un répit lundi, avant une 16e étape sur le plat.