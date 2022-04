Voici le sport minute de La Presse Canadienne du vendredi 8 avril 2022 à 1h30

MONTRÉAL — HOCKEY

Le Canadien de Montréal a remporté un duel offensif 7-4 contre les Devils du New Jersey hier soir, atteignant du même coup le plateau des 20 victoires cette saison.

Nick Suzuki, Jake Evans, Cole Caufield, Joel Armia, Chris Wideman, Christian Dvorak et Kale Clague ont touché la cible pour le Tricolore.

Le Canadien reprendra le collier demain soir à Toronto, face aux Maple Leafs.

—

GOLF

C’est hier matin que s’est amorcée la 86e édition du Tournoi des Maîtres, qui marque le retour de Tiger Woods sur le fameux parcours d’Augusta, où il a inscrit cinq triomphes en carrière.

Woods a remis une carte de 71 (moins-un), ce qui le laissait à égalité au 10e rang à quatre coups du meneur, le Sud-Coréen Sungjae Im.

Tous les réflecteurs étaient tournés vers l’Américain de 46 ans qui a été victime d’un grave accident de la route en février 2021, en banlieue de Los Angeles, qui a presque mené à l’amputation de l’une de ses jambes.

Trois Canadiens participent au tournoi, soit Mike Weir, champion en 2003, Mackenzie Hughes et Corey Conners.

—

BASEBALL

La saison 2022 du Baseball majeur n’était pas encore amorcée que déjà, la météo est venue chambouler le calendrier.

Le premier match entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York qui devait avoir lieu au Yankee Stadium hier après-midi a été repoussé à aujourd’hui, en raison des prévisions de fortes averses à New York.

Le tout premier match de la saison a eu lieu hier après-midi, à Chicago, alors que les Brewers de Milwaukee ont été défaits 5-4 par les Cubs de Chicago.

De leur côté, les Blue Jays de Toronto lanceront leur saison ce soir en accueillant les Rangers du Texas.

—

TENNIS

Le Montréalais Félix Auger-Aliassime a subi l’élimination en huitièmes de finale du tournoi de tennis de Marrakech.

Première tête de série et neuvième joueur mondial, Auger-Aliassime s’est vu montrer la porte de sortie après que le Slovaque Alex Molcan, classé 65e, eut signé une victoire en trois sets de 6-4, 2-6, 7-6 (7).

Chez les femmes, au tournoi de Charleston, la Lavalloise Leylah Annie Fernandeza a été vaincue au deuxième tour à l’Omnium de Charleston alors que la Polonaise Magda Linette a prévalu 3-6, 6-3 et 6-4.

Septième tête de série, la Québécoise avait obtenu un laissez-passer au premier tour.

—