Vitek Vanecek réalise 32 arrêts et les Devils battent les Red Wings 5-1

Dana Gauruder, The Associated Press

DÉTROIT — Vitek Vanecek a réalisé 32 arrêts et les Devils du New Jersey ont battu les Red Wings de Detroit 5-1, mercredi soir.

Dougie Hamilton, Nico Hischier, Alexander Holtz et Jack Hughes ont tous récolté un but et une mention d’assistance alors que Michael McLeod a touché la cible à une occasion pour les Devils.

La formation du New Jersey, qui montre un dossier de 14-2-1 à l’étranger, a gagné deux des trois duels contre les Red Wings cette saison.

Lucas Raymond a profité d’un avantage numérique pour enfiler l’aiguille tard en troisième période. Ville Husso a stoppé 21 lancers pour les Red Wings.

L’attaquant des Red Wings Robby Fabbri a effectué ses débuts cette saison, après s’être remis d’une déchirure ligamentaire au genou droit. Il a joué pendant 14:54.

Avant le match, les Red Wings ont rétrogradé l’ailier Jakub Vrana à leur club-école de Grand Rapids, dans la Ligue américaine de hockey. Vrana n’avait pas été réclamé au ballottage, plus tôt dans la journée.