Victor Hedman amasse quatre points et le Lightning défait les Maple Leafs 5-3

TORONTO — Les Maple Leafs de Toronto ont survécu à de l’indiscipline lors du premier match de leur série contre les doubles champions de la coupe Stanley.

L’histoire s’est avérée bien différente, mercredi soir.

Victor Hedman a amassé un but et trois mentions d’aide pour guider le Lightning de Tampa Bay vers une victoire de 5-3 aux dépens des Maple Leafs.

Deux soirs après avoir signé une convaincante victoire de 5-0, en grande partie grâce à une unité de désavantage numérique qui n’a rien donné en cinq occasions, dont une pénalité majeure, les Maple Leafs ont alloué trois buts en sept infériorités numériques.

«Il y a eu beaucoup trop de pénalités, a insisté l’ailier des Maple Leafs Mitch Marner. Éventuellement, ils vont trouver le fond du filet. Ils ont des joueurs qui peuvent exécuter les jeux. Nous devons rester hors du banc des pénalités.»

Nikita Kucherov, avec un but et deux assistances, Brayden Point, Corey Perry et Brandon Hagel ont aussi fait bouger les cordages pour le Lightning. Il s’agissait d’un premier match de quatre points en séries pour Hedman.

Andrei Vasilevskiy a stoppé 31 tirs dans la victoire. Au cours des deux derniers parcours éliminatoires, le gagnant du trophée Vézina en 2019 présente un dossier de 14-0 et un pourcentage d’arrêts de ,966 avec cinq jeux blancs à la suite d’une défaite.

Le troisième affrontement de la série aura lieu vendredi soir, à Tampa.

«Je ne sais pas où les équipes se rendent lorsque leurs gros canons ne produisent pas, a souligné l’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper. Tu en as besoin, surtout quand tu es le dos au mur. Ce n’était pas nécessairement le cas ce soir, mais nous avions besoin de cette victoire. Ils se sont levés et ça commence avec notre gardien. Il a été excellent.»

Marner, avec un but et une mention d’aide, Michael Bunting et Alexander Kerfoot ont répliqué pour les Maple Leafs, qui ont vu Jack Campbell réaliser 29 arrêts. Auston Matthews a préparé deux buts des siens.

Les deux équipes ont totalisé 22 avantages numériques lors des deux premiers matchs de cette série. Il est clair que la discipline sera un facteur important.

«Les arbitres ont rapidement établi le seuil à respecter, a dit l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe. Nous n’avons pas fait un bon travail pour en être conscients. Nous devons être plus responsables.»

Perry a fait savoir que le jeu physique en séries est une question d’équilibre.

«Il y a cette ligne et tu ne peux pas la franchir, a-t-il déclaré. Mais tu vas terminer tes mises en échec et tu vas mériter chaque pouce sur la patinoire.»

Le Lightning, qui a aussi perdu trois matchs numéro un en huit séries lors de leurs deux conquêtes de la coupe Stanley, a pris les devants 1-0 grâce à un but en avantage numérique alors qu’il ne restait qu’un peu plus d’une seconde à écouler en première période.

Après avoir réalisé un bel arrêt aux dépens de Point, Campbell a été déjoué par Hedman, qui a récupéré une rondelle libre à l’embouchure du filet.

La formation de Tampa Bay a connu un bien meilleur départ que lundi, mais elle a dû écouler deux pénalités.

Le Lightning a doublé son avance quelques instants après un arrêt spectaculaire de Vasilevskiy aux dépens du défenseur Timothy Liljegren, tôt au deuxième vingt. Hedman a ensuite envoyé Perry en échappée et le vétéran n’a pas raté son occasion.

Les Torontois ont coupé de moitié l’avance des visiteurs quand Matthews a séparé Ryan McDonagh de la rondelle avant de la refiler à Marner. Ce dernier a repéré Bunting, qui a déjoué Vasilevskiy.

Le Lightning a cependant inscrit un deuxième but en avantage numérique, à la suite de l’indiscipline de Wayne Simmonds. Kucherov a été patient et il a trompé la vigilance de Campbell grâce à un tir dans la lucarne.

Les hommes de Jon Cooper se sont distancés quand Hagel et Point, lors d’une supériorité numérique, ont trouvé le fond du filet.

Marner a marqué alors qu’il restait 8:07 à écouler à la rencontre et Kerfoot a réduit l’écart à deux buts lorsqu’il a enfilé l’aiguille en désavantage numérique. Les Maple Leafs n’ont toutefois pas réussi à créer l’égalité.