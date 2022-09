Verstappen signe une première victoire en carrière au GP d’Italie

Daniella Matar, The Associated Press

MONZA, Italie — Meneur au championnat des pilotes, Max Verstappen a une fois de plus fait fi d’un départ plus loin dans la grille, dimanche, remportant le Grand Prix d’Italie et s’approchant davantage d’un deuxième titre de suite.

Verstappen a 116 points d’avance sur Charles Leclerc, deuxième dimanche, après une stratégie discutable de Ferrari à la maison.

Il reste six courses au calendrier.

Verstappen pourrait s’assurer du championnat le mois prochain, à Singapour.

Il accédait au podium de Monza pour la première fois; son meilleur résultat précédent là-bas était le cinquième rang, en 2018.

«Ç’a pris du temps pour atteindre un podium aussi prestigieux, mais j’y suis finalement», a dit Verstappen.

Verstappen partait septième, figurant parmi ceux qui devaient composer avec des sanctions au départ.

Dès le premier virage du deuxième tour, il s’était placé troisième.

Le pilote Red Bull a éclipsé la Mercedes de George Russell au cinquième tour, avant de se mettre à la poursuite de Leclerc.

«J’ai très bien débuté et j’ai pu prendre mon rythme rapidement, a dit Verstappen. C’était plaisant de conduire aujourd’hui, même s’il faisait très chaud. Ç’a été une excellente journée pour l’équipe.»

La voiture de sécurité virtuelle a été déployée au 12e tour, car la dernière course de Sebastian Vettel à Monza a pris fin avec le quadruple champion se rangeant sur le côté, victime d’un problème de moteur.

Coéquipier de Vettel chez Aston Martin, le Québécois Lance Stroll n’a pas terminé la course lui non plus.

Ferrari a alors ramené Leclerc pour des pneus médium, ce qui a permis à Verstappen de prendre les devants. Leclerc est revenu en piste en troisième place.

Leclerc a dépassé Russell, puis il a brièvement repris les commandes quand Verstappen est allé aux puits, au 26e tour.

L’ordre 1-2 a été inversé au 33e tour, le pilote Ferrari changeant encore de pneus.

La voiture de sûreté est revenue au 47e tour, résultat d’une sortie de piste du champion en titre, Daniel Ricciardo.

Il n’y a pas eu d’occasion de lutte tardive (la voiture de sûreté, une fois de plus), et Verstappen a filé vers un cinquième gain de suite. Russell a complété le podium.

Verstappen en est à 11 victoires cette saison, une de plus qu’en 2021.

Carlos Sainz et Lewis Hamilton ont fini quatrième et cinquième. Ils étaient confrontés à des punitions au départ eux aussi.

Nyck de Vries de Williams a signé un top 10 à sa première course de F1, terminant neuvième. Le pilote de 27 ans remplaçait Alex Albon, à l’écart en raison d’un appendicite.

«Wow, wow. Merci, merci beaucoup. C’est incroyable, a t-il confié à la radio de son écurie. Je ne sens vraiment plus mes épaules.»