Verstappen remporte le Grand Prix de Formule 1 du Canada, Stroll est 10e

MONTRÉAL — Max Verstappen a servi une clinique de pilotage dimanche et démontré pourquoi il est le favori pour remporter un deuxième championnat du monde de Formule 1 consécutif.

Le pilote Red Bull a remporté le Grand Prix du Canada, signant du même coup sa première victoire en carrière sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Verstappen, parti de la pole position, a remporté l’épreuve de 70 tours qui s’est déroulée sous un ciel ensoleillé et une température confortable de 19 degrés Celsius après avoir devancé par 0,993 seconde au fil d’arrivée le pilote Ferrari Carlos Sainz fils. Le podium a été complété par le pilote Mercedes Lewis Hamilton.

«Ç’a été une course difficile; je m’attendais à avoir plus de rythme. On aurait dit que nous étions plus lents que la Ferrari de Carlos (Sainz fils), mais nous avons respecté notre stratégie et elle a fonctionné en fin de compte», a confié Verstappen, qui compte maintenant 26 victoires en carrière.

«Nous avons poussé pendant les 15 ou 16 derniers tours, et je savais que je ne pouvais pas commettre d’erreur (devant Sainz fils). Mais c’était une bonne course. C’est toujours mieux de pousser ta voiture, plutôt que devoir faire de la gestion pour sauver les pneus», a-t-il ajouté.

Le Néerlandais, champion du monde en titre, a du même coup enregistré sa sixième victoire en neuf courses cette saison, et creusé l’écart en tête du classement général.

Le pilote Mercedes George Russell a abouti au pied du podium, devant l’autre pilote de la ‘Scuderia’, Charles Leclerc, auteur d’une remontée remarquable après avoir pris le départ de la 19e place sur la grille. Le Monégasque a d’ailleurs été nommé le pilote du jour.

Les pilotes Alpine Esteban Ocon et Fernando Alonso, parti de la deuxième place aux côtés de Verstappen, ont suivi aux sixième et septième rangs. Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) et Lance Stroll (Aston Martin) ont complété le top-10.

Alonso a finalement été rétrogradé à la 9e place après avoir reçu une pénalité de cinq secondes pour des changements de trajectoire abusifs dans le dernier tour.

Stroll, de Mont-Tremblant, a du même coup signé son troisième top-10 cette saison, et compte maintenant trois points de classement.

De son côté, le Torontois Nicholas Latifi a terminé 16e pour Williams.

Le pilote Red Bull Sergio Perez, deuxième au classement des pilotes, a été victime d’un abandon au neuvième tour en raison d’un problème de boîte de vitesses.

Mick Schumacher (moteur) et Yuki Tsunoda (sortie de piste) ont aussi été incapables de rallier l’arrivée.

Du positif pour Sainz fils, malgré tout

La course s’est véritablement activée à la suite de la sortie de piste de Tsunoda au 49e tour. La voiture de sécurité est alors sortie, permettant à Sainz fils de se retrouver dans la boîte de vitesse de Verstappen avec un peu plus de 10 tours à compléter.

La Red Bull de Verstappen s’est toutefois révélée supérieure à la Ferrari de Sainz fils en ligne droite, ce qui a empêché l’Espagnol de profiter du DRS pour surprendre le meneur au championnat – malgré ses nombreuses tentatives de dépassement.

«La voiture de sécurité n’a pas aidé, et de manière générale elles (les Ferraris) étaient très rapides aujourd’hui. C’est difficile de pourchasser quelqu’un ici, mais je voyais qu’il (Sainz) attaquait, poussait, attaquait, poussait. Les derniers tours ont été très amusants», a confié Verstappen.

Sainz, qui a déclaré en conférence de presse d’après-course qu’il avait eu l’impression pour la première fois cette saison de disposer de la voiture la plus rapide du plateau, a tiré beaucoup de positif de sa journée de travail malgré le résultat final.

«Je poussais sans relâche, j’étais à la limite dans chaque virage. J’ai tout tenté pour surprendre Max, mais au moins nous étions plus rapides aujourd’hui, nous avions plus de rythme, a noté Sainz. Nous sommes passés très près de gagner aujourd’hui, donc il faut tirer du positif de ça.»

De son côté, Hamilton semblait soulagé d’avoir obtenu un premier podium depuis sa troisième place au Bahreïn plus tôt cette saison.

«Nous sommes étonnés par cette troisième place. Nous sommes demeurés prudents, n’avons jamais baissé les bras et c’est ce qui me motive. Nous nous rapprochons. Je pouvais presque les entrevoir (Verstappen et Sainz fils) à la fin! Honnêtement, je suis en extase», a mentionné le Britannique âgé de 37 ans, tout sourire.

Verstappen mène maintenant le championnat avec 175 points, 46 points devant Perez et 49 devant Leclerc. Russell (111) et Sainz fils (102) suivent.

Le Grand Prix du Canada était présenté pour la première fois depuis 2019. Les éditions 2020 et 2021 avaient été annulées en raison de la pandémie de coronavirus.

Le grand cirque de la F1 se déplacera maintenant vers Silverstone, le 3 juillet, avec la présentation du Grand Prix de Grande-Bretagne.