Verstappen obtient la position de tête en vue du Grand Prix du Canada

MONTRÉAL — Max Verstappen avait déclaré à l’aube du week-end qu’il voulait améliorer ses performances sur un tour lancé. Mission accomplie.

Le pilote Red Bull a profité d’une piste qui s’asséchait, malgré le temps particulièrement frais pour la saison, pour décrocher la position de tête à l’issue de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 du Canada, samedi après-midi.

Verstappen a signé un chrono d’une minute et 21,299 secondes sur le circuit Gilles-Villeneuve, retranchant 0,645 seconde au chrono du grand vainqueur de la journée, le pilote Alpine Fernando Alonso. Carlos Sainz fils, sur Ferrari, a enregistré le troisième temps, à 0,797 seconde.

«Les conditions étaient difficiles aujourd’hui, mais nous sommes demeurés calmes, nous avons évité les erreurs et avons décroché la position de tête. C’est toujours agréable de piloter ici, donc j’ai hâte à demain (dimanche)», a déclaré Verstappen après la séance.

Le Néerlandais a ainsi enregistré sa deuxième pole position cette saison, sa 15e en carrière – et sa première au Canada.

Verstappen a le vent dans les voiles depuis un certain temps, après avoir gagné quatre des cinq dernières épreuves. Le champion du monde en titre a signé cinq victoires au total cette saison, les autres revenant à son coéquipier Sergio Perez (1) et au pilote Ferrari Charles Leclerc (2).

L’équipe Red Bull a toutefois appris dès Q2 qu’elle ne pourrait monopoliser la première ligne sur la grille de départ, puisque Perez a été victime d’une sortie de piste entre les virages nos 3 et 4 qui a entraîné un drapeau rouge. Le Mexicain partira donc de très loin dimanche.

De plus, Verstappen n’aura pas à se soucier de Leclerc dimanche – du moins au départ.

La ‘Scuderia’ est revenue sur sa décision de remplacer certaines composantes du moteur de la voiture de Leclerc, préférant le substituer complètement. En conséquence, le Monégasque partira en queue de peloton, aux côtés du pilote Alpha Tauri Yuki Tsunoda, puni pour les mêmes motifs.

Verstappen devra cependant avoir à l’oeil l’autre pilote Ferrari, Sainz fils.

«J’étais très à l’aise aujourd’hui au volant de la voiture, sous la pluie, a confié l’Espagnol, qui convoite sa première pole en carrière en F1. Puis, alors que la piste s’asséchait, j’ai eu l’impression que les autres progressaient. J’ai essayé de riposter, mais pour le reste, je crois que nous sommes en bonne position pour demain. Nous verrons comment nous pourrons composer avec Fernando (Alonso), qui a été très rapide depuis le début du week-end.»

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, sur Mercedes, et le pilote Haas Kevin Magnussen, ont complété le top-5. Ils sont suivis, dans l’ordre, de Mick Schumacher (Haas), Esteban Ocon (Alpine), George Russell (Mercedes), Daniel Ricciardo (McLaren) et Guanyu Zhou (Alfa Romeo).

«Ç’a été très difficile depuis une semaine, mais je suis reconnaissant de pouvoir piloter malgré la douleur (au dos). Nous connaissons encore des ennuis avec la voiture, il nous reste encore beaucoup de pain sur la planche, mais obtenir un top-5, en qualifications, dans ces conditions-là, c’est merveilleux», a confié Hamilton, en précisant qu’il s’agissait de son meilleur résultat en qualifications cette saison.

Par ailleurs, le pilote Aston Martin Sebastian Vettel, son coéquipier québécois Lance Stroll et le Torontois Nicholas Latifi (Williams) se sont adjugé respectivement les 17e, 18e et 19e places. Ils gagneront toutefois un rang chacun en vertu de la pénalité imposée à Leclerc.

Les conditions météorologiques devraient être favorables pour la course dimanche, avec un ciel ensoleillé et une température qui devrait atteindre 21 degrés Celsius.

Dame Nature fait des siennes

Contrairement à leur habitude, les ténors sont sortis très tôt dans la première portion de la séance (Q1). Ils voulaient alors éviter que des drapeaux jaunes ou rouges, qui auraient pu être agités en raison d’éventuelles sorties de piste provoquées par les mauvaises conditions météorologiques, ne viennent ruiner leur tour lancé.

Tous les pilotes sont d’ailleurs sortis en pneus pluie, la piste étant totalement détrempée. Plusieurs d’entre eux ont néanmoins été piégés par les conditions de piste, les voitures valsant allègrement sur le bitume – sans conséquence fâcheuse, toutefois.

Puis, tandis que la pluie s’estompait et que les conditions de piste s’amélioraient en Q2, les équipes ont opté pour les pneus intermédiaires et les choses se sont corsées. Alex Albon (Williams) et Perez ont d’ailleurs été successivement piégés par Dame Nature, entraînant l’interruption de la séance pendant cinq minutes.

À la reprise de celle-ci, la bataille pour la pole position s’est engagée.

Russell a fait le pari d’adopter les pneus tendres dans l’espoir de gagner quelques fractions de seconde, mais il a rapidement perdu le contrôle de sa monoplace à la sortie des ‘S’ de Senna et endommagé l’aileron arrière de sa Mercedes.

Après une lutte chaudement disputée dans les derniers moments de Q3, au cours de laquelle l’identité du détenteur de la pole a changé à maintes reprises, Verstappen est finalement sorti grand gagnant.

Alonso avait donné un avant-goût de ses intentions en étant le plus rapide de la troisième séance d’essais libres un peu plus tôt samedi.

«C’est merveilleux. Nous connaissons un week-end incroyable jusqu’ici, s’est exclamé Alonso. Grâce aux conditions de piste, la voiture a été géniale; j’étais très à l’aise derrière le volant. Je crois que nous serons en mesure d’attaquer Max (Verstappen) dès le premier virage!»

Verstappen domine le classement général avec 150 points, soit 21 de plus que son coéquipier Perez. Leclerc suit en troisième place, à 116, tandis que tous les autres pilotes du plateau sont sous la barre des 100 points.

Hamilton est le champion en titre du Grand Prix du Canada. L’épreuve montréalaise avait été annulée en 2020 et 2021, à cause de la pandémie de coronavirus.