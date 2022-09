Verstappen écope d’une pénalité de cinq places sur la grille du GP d’Italie

Daniella Matar, The Associated Press

MILAN — La pénalité de cinq places sur la grille de Max Verstappen au Grand Prix d’Italie, dimanche, compliquera sa tâche pour décrocher un tout premier podium en Formule 1 à Monza.

Verstappen, qui n’a jamais terminé mieux que cinquième sur le circuit surnommé «Le temple de la vitesse«, a été sanctionné pour avoir dépassé son allocation de moteurs à combustion.

Son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez, a été pénalisé de 10 places sur la grille pour une infraction similaire.

D’autres pilotes ont également été pénalisés pour diverses infractions.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton partira en fond de grille, aux côtés de Yuki Tsunoda.

Ils seront juste derrière Carlos Sainz fils puisque le pilote Ferrari a écopé d’une pénalité de 25 places.

Valtteri Bottas d’Alfa Romeo reculera pour sa part de 15 places.

Verstappen faisait partie des nombreux pilotes sanctionnés au Grand Prix de Belgique il y a deux semaines et, même s’il a pris le départ de la 14e position sur la grille, il est parvenu à remonter et à gagner la course.

Le pilote néerlandais arrive à Monza fort de quatre victoires consécutives et avec 109 points d’avance au classement devant Leclerc et Pérez.