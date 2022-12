Vaughan: le grand-père du défenseur Victor Mete est parmi les victimes

TORONTO — Le grand-père du défenseur des Maple Leafs Victor Mete fait partie des personnes tuées lors d’une fusillade dimanche à Vaughan, en banlieue de Toronto.

Les Maple Leafs ont fait savoir mardi que Vittorio Panza, qui avait 79 ans, était le grand-père maternel de Mete.

Il est parmi les cinq personnes qui ont été tuées dans un immeuble à condos, par un homme armé d’une arme de poing semi-automatique.

L’épouse de Panza, Rita Camilleri, 57 ans, a également été tuée.

Dans un hommage écrit par des membres de la famille, on apprend que Panza, un immigrant italien, était passionné de musique. Il avait trois filles et sept petits-enfants.

Mete a signé un contrat d’un an avec Toronto en juillet, après des passages avec le Canadien de Montréal et les Sénateurs d’Ottawa.

Le joueur de 24 ans a disputé 11 matches avec les Leafs cette saison, obtenant deux passes.

«Les Maple Leafs de Toronto sont choqués et attristés par la fusillade tragique qui a eu lieu à Vaughan dimanche dernier, a déclaré l’équipe.

«Nos pensées vont à Victor et à sa famille, à toutes les familles et amis des personnes touchées, et à la communauté locale.»