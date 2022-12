Varlamov stoppe 36 tirs et les Islanders défont les Golden Knights 5-2

The Associated Press

LAS VEGAS — Semyon Varlamov a arrêté 36 tirs avant d’être retiré en troisième période et les Islanders de New York ont battu les Golden Knights de Vegas 5-2, samedi.

Zach Parise et Brock Nelson ont chacun récolté un but et une aide. Anders Lee, Hudson Faschling et Simon Holmstrom ont également touché la cible pour la formation de New York alors que Jean-Gabriel Pageau a obtenu deux mentions d’assistance.

Varlamov a quitté le match avec 6:22 à faire et a été remplacé par Ilya Sorokin, qui a arrêté le seul tir auquel il a fait face. Il n’y a pas eu d’explication immédiate pour ce changement.

Reilly Smith a inscrit deux buts en supériorité numérique pour les Golden Knights, qui avaient remporté six de leurs neuf derniers matchs. Logan Thompson a stoppé 21 tirs.

Les Golden Knights ont perdu les services de leur capitaine Mark Stone, qui a eu besoin d’aide pour quitter la glace en troisième période après avoir été atteint par un tir de son coéquipier Phil Kessel.