Varlamov réalise 21 arrêts et blanchit les Blackhawks 3-0

Allan Kreda, The Associated Press

NEW YORK — Matt Martin, Zach Parise et Brock Nelson ont fait mouche en deuxième période et Semyon Varlamov a réalisé 21 arrêts pour permettre aux Islanders de New York de blanchir les Blackhawks de Chicago 3-0, dimanche.

Les Islanders ont tiré à 40 reprises vers le filet du gardien des Blackhawks, Arvid Soderblom, pour mettre fin à une série de deux défaites et porter leur fiche à domicile à 9-4-0.

Vendredi, les Blackhawks avaient mis fin à une série de huit défaites consécutives en s’imposant 5-2 aux dépens des Rangers de New York. Toutefois la formation de Chicago a généré peu d’occasions de marquer contre les Islanders et Varlamov, qui a enregistré son premier blanchissage de la saison et le 37e de sa carrière.

Les Islanders ont une fiche de 4-1-2 à leurs sept derniers matchs contre les Blackhawks, dont une victoire de 3-1 lors de leur dernier affrontement le 1er novembre à Chicago.