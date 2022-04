VanVleet réussit le tir crucial et les Raptors s’imposent 118-108 devant les Hawks

TORONTO — Fred VanVleet n’a réussi que deux tirs de trois points mais le dernier de ceux-ci a été crucial pour les Raptors, mardi.

Ce tir a porté le score à 108-103 Toronto, avec 1:03 au cadran. Le club a tenu bon et a prévalu 118-108 contre les Hawks d’Atlanta, s’assurant par le fait même de participer aux séries.

«C’est une bonne chose d’éviter le tournoi de qualification, on parle de plus ou moins six jours de repos, a dit VanVleet.

«C’est excitant d’être en séries. J’ai hâte au défi que ça représente. Si on se met vraiment en marche, nous pouvons faire de sérieux dommages.»

Cinquièmes dans l’Est, les Raptors (46-33) ont remporté six de leurs sept derniers matches.

«Nous nous sommes bâtis une identité qui est (avant tout) de jouer de façon intense, a dit l’entraîneur des Raptors, Nick Nurse. Nous avons arraché assez de victoires pour en être à ce point-ci (une place dans les séries).»

Pascal Siakam a continué de briller avec 31 points, 13 rebonds et six passes.

Scottie Barnes a inscrit 19 points et 14 rebonds.

Le Montréalais Chris Boucher a été 3 en 5 pour les tirs au long cours, terminant le match avec 18 points.

Gary Trent a obtenu 14 points, deux de plus que VanVleet. Ce dernier a été 2 en 12 pour les tirs de trois points, mais il a dominé les siens avec neuf passes.

OG Anunoby manquait à l’appel, résultat d’une contusion à l’arrière de la cuisse droite.

Toronto va accueillir les Sixers jeudi et les Rockets vendredi. Le club va ensuite conclure la saison régulière dimanche soir, au Madison Square Garden.

Atlanta menait 31-27 après un quart, notamment grâce à une poussée de 11-0.

Des Raptors tenaces ont toutefois fait en sorte de mener 56-52 à la demie. Cela, malgré le fait qu’ils ont raté leurs 12 premiers tirs de trois points. Leur premier du genre a été réussi à 1:10 de la fin du deuxième quart.

Le réserviste Thad Young a contribué à l’effort avec deux paniers venant de rebonds offensifs en peu de de temps, le dernier procurant l’avance 49-42 aux favoris de la foule.

Le deuxième quart s’est conclu de belle façon pour Toronto, quand le Montréalais Khem Birch a fermé la porte à Trae Young.

VanVleet a réussi son autre tir de trois points tôt au troisième quart. Au terme de 36 minutes, les Raptors menaient 89-83.

Au dernier quart, Boucher a vite réussi deux tirs d’au-delà du périmètre, aidant les siens à mener 95-85. Après une réussite du même acabit de Barnes, le coussin est passé à 102-92.

Atlanta a bien lutté et a créé l’impasse, profitant du fait que Toronto a manqué la cible 10 fois d’affilée. Mais Barnes a fait 105-103 Raptors via un rebond offensif, après un tir imprécis de Precious Achiuwa.

Bogdan Bogdanovic a ensuite raté un tir au long cours, puis VanVleet a livré la marchandise en touchant la cible.

«Ce tir-là a été énorme», a résumé Nurse.

«Je savais qu’il me restait un tir comme ça dans le réservoir, a ajouté VanVleet. J’espérais seulement le réussir à temps.»

Le groupe s’est dirigé vers un autre gain sous le signe de la détermination et de l’opportunisme, de plusieurs sources.

Barnes a capté six rebonds offensifs, Young cinq.

«Moi et Precious on amène le même genre d’énergie, même si lui a plus une présence physique et moi plus la rapidité, a dit Boucher. Thad, il fait les petits jeux et il s’assure que nous restons concentrés.

«Nous avons beaucoup d’éléments qui jouent un rôle important, même si ça ne voit pas toujours sur la feuille des statistiques.»

Le club de la Ville-Reine a eu l’avantage 60-43 pour les rebonds et 62-42 pour les points dans la bouteille.

Chez les Hawks, Young a récolté 26 points, cinq de plus que Kevin Huerter, qui a réussi cinq tirs de trois points.

Les visiteurs avaient remporté cinq matches de suite.

Les Hawks étaient privés de leur deuxième pointeur John Collins, blessé à l’annulaire droit et au pied droit.

Ils jouaient également sans Danilo Gallinari, blessé au genou gauche.