Vanessa Gilles fait sentir sa présence au sein de l’équipe canadienne de soccer

Une forteresse au centre de la défense et une menace du jeu aérien à l’autre bout du terrain, Vanessa Gilles est devenue un élément important de l’équipe canadienne de soccer féminin.

L’Ottavienne de 26 ans est l’autre moitié de l’efficace paire de défenseuses centrales du Canada avec Kadeisha Buchanan de Chelsea, une vétérane de 123 sélections sur la scène internationale. Gilles a disputé trois des quatre matchs de l’équipe au Championnat féminin de la Concacaf, aidant les Canadiennes (6es) à atteindre la finale du tournoi contre les États-Unis (1) à l’Estadio BBVA de Guadelupe, au Mexique.

L’entraîneuse du Canada Bev Priestman n’est pas à court d’options en défense centrale avec la capitaine de Tottenham Shelina Zadorsky, qui compte 91 sélections, également disponible.

Gilles apprécie côtoyer Buchanan et Zadorsky, cherchant à tirer profit de leur expérience.

«Je pense que Kadeisha est l’une des meilleures, sinon la meilleure défenseuse centrale du monde … Shelina est également une défenseuse centrale de classe mondiale», a-t-elle confié.

Très habile dans le jeu aérien, Gilles peut s’illustrer à l’attaque ainsi qu’en défense. Elle a marqué le premier but de l’histoire de la concession pour son nouveau club Angel City FC, redirigeant de la tête un centre de Jun Endo à la troisième minute de match d’ouverture de la saison régulière de l’équipe d’expansion en NWSL, une victoire de 2-1 contre le North Carolina Courage, le 29 avril.

L’équipe basée à Los Angeles attire l’attention avec des vedettes sur le terrain et à l’extérieur, dont un groupe de propriété en grande partie féminin qui comprend les actrices Natalie Portman, Jessica Chastain, Jennifer Garner, Eva Longoria, Gabrielle Union et America Ferrera, les chanteuses Christina Aguilera et Becky G, la comédienne canadienne Lilly Singh, les anciennes joueuses Abby Wambach, Shannon Boxx, Julie Foudy, Joy Fawcett et Cobi Jones, la designer Rachel Zoe, la vedette de la WNBA Candace Parker, l’ancienne skieuse Lindsay Vonn et le hockeyeur P.K. Subban entre autres.

Gilles mentionne que les investisseurs sont faciles à repérer lors des matchs à domicile.

«La plupart sont à nos matchs à domicile, jour après jour, et sont devant et au centre — juste à côté du banc dans leurs sections criant à tue-tête avec leurs familles ou dans la section des partisans faisant résonner les tambours (…) C’est formidable de voir ça. Ce n’est pas seulement leur argent qui parle, mais ils sont vraiment impliqués pour voir ce club faire ce qu’il était censé faire.»

La mission d’Angel City est d’être plus qu’un simple club de football, cherchant à promouvoir le sport féminin et à servir de plate-forme pour l’égalité.

Gilles a rejoint Angel City en décembre dernier, signant un contrat d’un an avec une option pour une année supplémentaire, à la suite d’un transfert du FC Girondins de Bordeaux.

À l’époque, le directeur sportif d’Angel City, Eni Aluko, qualifiait Gilles de «l’une des principales défenseuses centrales au monde».

«Cela a définitivement été une nouvelle expérience pour moi, n’ayant jamais joué dans la NWSL et n’ayant jamais fait partie d’une équipe d’expansion, a précisé Gilles. Le simple fait de s’installer, de faire partie du début du club et d’être là pour fixer la norme, d’établir la culture et ainsi de suite a été une courbe d’apprentissage et a été riche en expériences, c’est certain.

«Mais je n’ai rien à redire. Je pense que ce club était le club parfait pour moi pour ma prochaine étape après Bordeaux que ce soit mentalement, émotionnellement, sur le terrain et en dehors. C’est exactement ce dont j’avais besoin. Et je suis juste heureuse de faire partie de quelque chose de plus grand que simplement gagner des matchs, ce qui est toujours amusant.»

L’équipe a connu un succès jusqu’à présent, avec une moyenne de plus de 18 000 spectateurs pour les matchs à domicile au stade Banc of California, qui abrite également l’équipe MLS du Los Angeles FC.

«Ils sont incroyables, a poursuivi Gilles à propos des partisans d’Angel City. Ils sont bruyants, ils sont fiers et c’est une vraie joie de jouer devant eux.»

Gilles a d’abord été attiré par le tennis, mais elle a arrêté à 15 ans, rejoignant l’équipe de soccer de son école secondaire à 16 ans en tant que gardienne. Cela n’a pas duré longtemps, Gilles choisissant de jouer en défense.

Elle a ensuite joué à l’Université de Cincinnati, commençant les 82 matchs qu’elle a joués de 2014 à 2017. Elle a été nommée la co-défenseuse de l’année de l’American Athletic Conference et sélectionnée au sein de la première équipe d’étoiles de toutes les conférences en 2017.

Après sa carrière avec les Bearcats, elle rejoint l’Apollon Ladies FC à Chypre avant de signer en France en juillet 2018.

Gilles avait 23 ans lorsqu’elle a fait ses débuts avec le Canada en novembre 2019, envoyée en relève dans la mêlée contre la Nouvelle-Zélande lors d’un tournoi en Chine. À sa troisième présence avec l’équipe nationale seulement, Gilles a été un pilier en défense lors de la défaite 1-0 du Canada contre les États-Unis à la Coupe SheBelieves en février 2020, alors que Buchanan était de retour en France avec Lyon, son club de l’époque.

Gilles a disputé 19 des 27 matchs du Canada depuis le début de 2021, portant son nombre de sélections à 21. Elle a commencé quatre matchs aux Jeux olympiques de Tokyo, dont les trois en ronde éliminatoire.