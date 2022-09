Van Vleuten remporte l’épreuve en ligne féminine aux Mondiaux de cyclisme

The Associated Press

WOLLONGONG, Australie — La Néerlandaise Annemiek van Vleuten a surmonté une fracture à un coude subie il y a trois jours et remporté l’épreuve en ligne aux Championnats du monde de cyclisme sur route, samedi.

Van Vleuten a lancé une attaque avec 600 mètres à franchir, surprenant le groupe de tête en route vers une improbable victoire à l’issue d’une épreuve de 164,3 km. Il s’agissait de son deuxième titre de championne du monde en carrière.

La championne du monde en 2019, et championne olympique en titre du contre-la-montre, a complété la triple couronne plus tôt cette année en remportant les Tours de France, d’Italie et d’Espagne.

Cependant, pour van Vleuten, qui prendra officiellement sa retraite à la fin de la prochaine campagne, ce qu’elle a accompli samedi fut extrêmement spécial.

«C’est peut-être ma plus grande victoire… Je suis sans mot, je n’arrive pas à y croire, a-t-elle dit. Ça m’a pris du temps pour réaliser que j’étais parvenue à l’emporter, parce que je m’attendais à ce qu’on me dise que quelqu’un avait déjà franchi le fil d’arrivée devant moi et que c’était tout simplement une blague. J’avais l’impression que c’était invraisemblable.»

Elle a chuté mercredi lors du relais mixte par équipes aux Mondiaux et subi une fracture, décrivant la douleur à l’issue de l’épreuve de samedi comme étant «l’enfer».

Cette victoire poursuit donc la domination des Néerlandaises, qui ont grimpé sur le podium de l’épreuve en ligne dans 17 des 20 derniers Mondiaux de cyclisme sur route.

La Belge Lotte Kopekcy a terminé deuxième, tandis que l’Italienne Silvia Persico a complété le podium.

Alison Jackson fut la meilleure cycliste canadienne en vertu de sa 18e place, à 13 secondes de van Vleuten.

Plus tôt samedi, la Britannique Zoe Backstedt a souligné son 18e anniversaire en s’adjugeant le titre junior féminin lors de l’épreuve en ligne.

Les Mondiaux de cyclisme sur route se termineront dimanche avec la présentation de l’épreuve en ligne masculine.