Van Aert s’empare de la 8e étape au Tour de France, mais Pogacar creuse l’écart

The Associated Press

LAUSANNE, Suisse — Le Belge Wout van Aert a gagné la huitième étape du Tour de France qui s’est déroulée en Suisse samedi, tandis que le double champion en titre, Tadej Pogacar, creusait l’écart en tête du classement général.

Van Aert, qui a gagné la quatrième étape et qui a porté le maillot jaune de meneur pendant trois jours, a battu Michael Matthews lors du sprint final vers le fil d’arrivée.

Pogacar a terminé troisième, s’adjugeant du même coup un bonus de quelques secondes déterminantes, en clôture de cette épreuve de 186 km reliant Dole, dans l’Est de la France, à Lausanne.

«Je suis super content, a dit van Aert. Je suis très content que mon équipe ait tout donné afin que nous puissions rattraper l’échappée, et ensuite j’ai dû couronner le tout.

«Ç’a été une ascension (finale) très difficile… la pente était très prononcée, donc j’ai dû me battre pour demeurer dans la roue de Pogacar et de ses coéquipiers, mais je savais que je devais attendre patiemment, dans sa roue, pour le sprint final qui s’est déroulé sur une partie un peu plus facile», a-t-il ajouté.

Le Slovène, qui a enlevé les honneurs des deux étapes précédentes, a raté de justesse le tour du chapeau. Pogacar a néanmoins creusé l’écart à 39 secondes devant son principal poursuivant, Jonas Vingegaard, et à 1:14 devant le vainqueur de la Grande Boucle en 2018, Geraint Thomas.

«Je n’étais pas très loin, mais ç’a été une journée amusante. J’ai peut-être hésité un peu et van Aert en a profité pour me surprendre à toute vitesse. C’est décevant, mais c’est tout de même bien de terminer troisième», a dit Pogacar, qui fait partie de l’équipe UAE Team Emirates.

L’Ontarien Michael Woods a percé le top-20, en vertu de sa 17e place avec le même temps que le groupe de meneurs. Les Québécois Hugo Houle, Antoine Duchesne et Guillaume Boivin ont suivi aux 60e, 83e et 120e rangs, dans l’ordre.

Au classement cumulatif, Woods est 30e à 7:56 de Pogacar, tandis que Houle, Duchesne et Boivin occupent les 45e, 127e et 131e places, respectivement.

Un vent d’inquiétude a soufflé sur le peloton avant le début de l’épreuve, lorsque les organisateurs ont annoncé que Geoffrey Bouchard et Vegard Stake Laengen avaient testé positifs au coronavirus. Plusieurs membres des équipes techniques ont aussi obtenu des diagnostics positifs à l COVID-19.

L’Américain Kevin Vermaercke a été contraint à l’abandon tôt dans l’épreuve, à la suite d’une vilaine chute survenue à l’arrière du peloton.

Le peloton est parvenu à se regrouper, mais le chaos provoqué par Vermaercke a offert l’occasion aux coureurs situés à l’avant de lancer une échappée. Mattia Cattaneo, Fred Wright et Frederik Frison se sont alors bâti un cousin de près de trois minutes en tête, et le trio a mené la course pendant la majeure partie de l’étape.

Ils ont éventuellement été rattrapés lors de l’ascension finale, à 3,5 km de l’arrivée. Malgré la pente abrupte, le peloton a maintenu la cadence. Matthews a ensuite lancé le sprint, avec Pogacar dans sa roue, mais van Aert a jailli à l’extérieur pour franchir en premier le fil d’arrivée.

La neuvième étape prévue dimanche comprendra quatre cols de catégorie — deux d’entre eux seront particulièrement difficiles — et se déroulera sur 193 km entre Aigle, en Suisse, et la station de ski alpin Châtel Les Portes du Soleil.