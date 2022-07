Van Aert gagne le contre-la-montre au Tour de France; Vingegaard s’approche du titre

The Associated Press

ROCAMADOUR, France — Jonas Vingegaard a surmonté avec brio les derniers obstacles au Tour de France pour creuser son écart en tête du classement général, samedi, garantissant pratiquement son triomphe sur les Champs-Élysées.

Après trois semaines à rouler sans relâche, le meneur de l’équipe Jumbo-Visma a puisé dans ses réserves pour offrir une autre performance irréprochable dans le cadre du contre-la-montre individuel dans le sud de la France.

Vingegaard, qui n’est pas un spécialiste de ce genre d’épreuve, aurait pu lever le pied puisqu’il disposait déjà d’une avance de trois minutes en tête avant le coup d’envoi de l’étape. Il a plutôt joué d’audace sur un parcours très technique et s’est offert une petite frousse vers la fin lorsqu’il a mal négocié un virage et dû appliquer les freins afin d’éviter la chute.

Le Danois a ensuite ralenti le rythme en approchant du fil d’arrivée. Il a terminé la 20e étape en deuxième place derrière Wout van Aert, son coéquipier.

Van Aert, un cycliste polyvalent qui a signé de nombreuses victoires au fil de sa prestigieuse carrière, a joué un rôle clé en soutien à Vingegaard en montagnes. Sa troisième victoire d’étape ce mois-ci, était sa neuvième au total.

Le Belge, qui s’est aussi emparé du maillot vert remis au meilleur sprinter, a démontré qu’il peut triompher sur toutes les surfaces et qu’il a l’étoffe d’un meneur d’équipe. Il a jusqu’ici refusé de discuter de la possibilité qu’il change d’équipe afin d’aspirer un jour à la conquête du Tour de France.

«C’est une question qu’on me pose sans arrêt depuis quelques jours, a évoqué van Aert. J’ai répondu la même chose des milliers de fois. En ce moment, c’est simplement incroyable de pouvoir gagner le Tour de France avec cette équipe, d’avoir enlevé les honneurs de trois étapes et de m’être emparé du maillot vert. En ce moment, je ne veux pas penser à l’avenir.»

Van Aert a complété la distance avec une impressionnante vitesse moyenne de 50,9 km/h. Le parcours de 41,7 km reliant Lacapelle-Marival à Rocamadour fut le contre-la-montre le plus long depuis 2014.

À l’aube de l’étape finale, dimanche, il y a fort à parier que les cyclistes défileront de manière protocolaire — sauf, peut-être, pour le dernier sprint sur les Champs-Élysées. Vingegaard deviendra alors le premier cycliste danois à gagner la Grande Boucle depuis 1996, à moins qu’il ne chute ou qu’il rencontre un imprévu de dernière minute.

Ce contre-la-montre individuel constituait le dernier volet de la lutte entre Vingegaard et le double champion en titre du Tour de France, Tadej Pogacar.

Vingegaard s’est hissé en tête lors des étapes en montagnes. Il s’est emparé du maillot jaune dans les Alpes françaises, à la suite d’une performance spectaculaire au col du Granon, et a enchaîné avec un tour de force pendant la semaine suivante — qui a culminé lors de la dernière étape dans les Pyrénées, à la station balnéaire d’Hautacam.

Pogacar a terminé le contre-la-montre en troisième place, à 27 secondes de van Aert.

Vingegaard entamera la dernière étape, qui se déroulera sur 116 km vers Paris, avec un coussin de trois minutes et 34 secondes devant Pogacar.

Geraint Thomas, le champion du Tour de France en 2018, occupe le troisième rang au classement cumulatif à plus de huit minutes de Vingegaard.

Pour sa part, le Québécois Hugo Houle a cimenté sa place dans le top-25, après avoir terminé 88e du contre-la-montre, à 6:40 de van Aert. Le cycliste de Sainte-Perpétue, qui a remporté sa première étape en carrière au Tour de France plus tôt cette semaine, pointe au 24e échelon.

Ses compatriotes Antoine Duchesne, Guillaume Boivin et Michael Woods ont terminé l’étape aux 97e, 109e et 128e rangs, respectivement. L’Ontarien est maintenant 36e au classement cumulatif, devant Duchesne (63e) et Boivin (119e).