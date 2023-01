Valérie Grenier gagne le slalom géant de Kranjska Gora et freine la série de Shiffrin

The Associated Press

The Associated Press

KRANJSKA GORA, Slovénie — Impeccable lors de chacune de ses deux sorties sur piste, la Canadienne Valérie Grenier a signé la première victoire de sa carrière en Coupe du monde de ski alpin féminin, samedi, lors du slalom géant de Kranjska Gora, en Slovénie.

La skieuse de 26 ans native de St-Isidore, en Ontario, a dominé chacune des deux manches pour compléter l’épreuve avec un chrono cumulatif d’une minute 55,01 secondes.

Grenier, pour qui il s’agissait aussi d’un premier podium en carrière en Coupe du monde, a devancé l’Italienne Marta Bassino par 37 centièmes de seconde. La Slovaque Petra Vlhova a complété le podium, à 40 centièmes de seconde de la Canadienne.

Les coéquipières de Grenier se sont rassemblées autour d’elle dans l’aire d’arrivée pour célébrer ce triomphe.

«C’est une sensation incroyable. J’attendais ce jour depuis si longtemps, c’est un rêve qui se réalise», a avoué Grenier dans le communiqué officiel de Canada Alpin.

«Je suis fière d’avoir pu tenir le coup dans la deuxième manche et trouvé un moyen de gagner après avoir remporté la première manche. Je pensais que j’aurais beaucoup de pression, mais je me sentais vraiment calme et confiante. Je suis tellement heureuse d’avoir notre équipe ici. C’était vraiment le ‘fun’ de les voir à l’arrivée et de célébrer avec elles», a ajouté l’Ontarienne.

Au fil de ses 89 couses précédentes en carrière sur le circuit féminin de la Coupe du monde, Grenier avait terminé quatrième en deux occasions, incluant il y a un an presque jour pour jour, lors d’un slalom géant disputé sur la même piste.

Grenier est par ailleurs devenue la première skieuse du Canada à gagner un slalom géant de la Coupe du monde depuis Kathy Kreiner, en 1974. Deux ans plus tard, aux Jeux olympiques d’Innsbruck, en Autriche, Kreiner avait mérité la médaille d’or en slalom géant.

Grenier a remporté trois médailles — une d’or, une d’argent et une de bronze — aux Championnats du monde juniors entre 2015 et 2016. Mais elle s’est cassé les os du tibia et du péroné dans la partie inférieure de sa jambe droite en 2019.

«J’ai subi quatre fractures et il a fallu beaucoup de temps avant que ça ne guérisse. Donc, depuis la blessure, je me concentre davantage sur le slalom géant», a expliqué Grenier.

«J’ai l’impression que tout est enfin tombé en place et que je skie au meilleur de mes capacités», a-t-elle ajouté.

Karin Harjo, entraîneuse-chef de l’équipe canadienne féminine, était très fier de Grenier.

«C’est un exploit incroyable qui est vraiment bien mérité pour les grands efforts déployés tout au long de sa carrière. Pour l’équipe, cela montre la grande vitalité que nous avons, les filles se poussent les unes les autres, et elles se soutiennent vraiment. Ensemble, on bosse dur, on joue dur, on s’amuse et de bonnes choses arrivent.»

Une séquence brisée

Grenier a aussi mis fin à la séquence de cinq victoires de l’Américaine Mikaela Shiffrin, vers qui l’attention était tournée en raison de sa chasse au record du plus grand nombre de triomphes en carrière sur le circuit de la Coupe du monde de ski alpin féminin.

Shiffrin, qui a terminé sixième à égalité avec la Française Coralie Frasse Sombet, reste donc à 81 victoires, une de moins que sa compatriote Lindsey Vonn, qui occupe le sommet du classement de tous les temps chez les femmes.

Shiffrin aura une autre occasion d’égaler cette marque dès dimanche, lors d’un autre slalom géant, au même endroit.

«Ça ne me dérange pas d’en parler et je n’en suis pas lasse. Je me dis que c’est comme ça», a déclaré Shiffrin, qui a terminé à 1,33 seconde de Grenier.

«Tout le monde va dire ‘Tu as une chance de gagner une 82e course et égaler le record’ à chaque course, jusqu’au jour où je réussirai — si je réussis.

«Donc, ça ne fait pas vraiment de différence. Je veux toujours aller sur la piste et offrir mon meilleur ski à chaque journée. Et aujourd’hui, c’est le mieux que j’ai pu faire. Mais peut-être que je peux apporter quelques améliorations pour demain», a ajouté Shiffrin, déjà gagnante de sept courses depuis le début de la saison.

Avec la contribution du journaliste sportif Andrew Dampf, de l’Associated Press.