Une nouvelle ligue de soccer féminin; d’abord des clubs à Vancouver et Calgary

VANCOUVER — Il y aura une nouvelle ligue professionnelle de soccer féminin au Canada.

Les Whitecaps de Vancouver ont annoncé lundi qu’ils accueilleront l’une des deux équipes fondatrices lorsque la ligue à huit équipes débutera en 2025.

L’autre équipe fondatrice sera liée au Calgary Foothills Soccer Club.

Les villes où vont évoluer les six autres équipes devraient être annoncées en 2023.

Il y aura des clubs à travers le pays répartis dans deux sections, avec quatre équipes dans chacune d’entre elles.

Diana Matheson, ancienne membre de l’équipe nationale féminine, et son partenaire commercial Thomas Gilbert lanceront la ligue sous la bannière de Project 8 Sports Inc.

Les Whitecaps ont affirmé dans un communiqué que la ligue sera dirigée «principalement par d’anciennes joueuses de l’équipe nationale», et que Christine Sinclair et Stephanie Labbe vont contribuer «à la planification et au développement de la ligue».