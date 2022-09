Une ligue professionnelle contribuerait à rehausser le niveau du hockey féminin

HERNING, Danemark — Une ligue professionnelle unifiée de hockey féminin en Amérique du Nord pourrait améliorer le niveau de compétition sur la scène internationale de la même manière que la LNH le fait du côté des hommes, a affirmé la présidente du comité féminin de la Fédération internationale de hockey sur glace.

Mais la FIHG a un rôle de spectatrice dans le conflit qui oppose l’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin (PWHPA) à la Premier Hockey League.

La PWHPA d’environ 150 membres ne veut actuellement pas rejoindre le PHF, qui compte désormais sept équipes, dont une installée à Montréal, à sa huitième saison.

«Honnêtement, nous n’avons pas trop d’influence sur ce qu’ils font au Canada et aux États-Unis, a déclaré Zsuzsanna Kolbenheyer, membre du conseil de la FIHG.

«Nous sommes en contact avec les deux organisations et nous serions très heureux s’ils pouvaient trouver un terrain d’entente et unir d’une manière ou d’une autre leurs commanditaires, leurs connaissances, pour construire une ligue vraiment forte.»

Environ 30% des joueurs de la LNH étaient originaires de l’extérieur de l’Amérique du Nord en 2021-2022. L’une des raisons pour lesquelles les hommes ont des listes de 25 joueurs pour leur championnat du monde est que les pays peuvent ajouter des joueurs à leur équipe après le premier tour des séries éliminatoires de la LNH.

Une ligue féminine nord-américaine réunissant des vedettes canadiennes et américaines, et offrant également des emplois à des joueuses de l’extérieur du continent, est susceptible de renforcer le hockey international, a ajouté Kolbenheyer à La Presse Canadienne.

«Cela pourrait être une ligue très importante pour toutes les joueuses des équipes nationales, non seulement pour les Nord-Américaines, mais aussi pour les autres nations. Les meilleures joueuses pourraient y jouer et ensuite aider leurs équipes à revenir aux championnats du monde.»

La majorité des membres de l’équipe canadienne et la moitié de la formation américaine au Championnat du monde au Danemark sont affiliées à la PWHPA, tandis que sept joueuses de la PHF sont réparties au sein des autres formations.

La République tchèque qui surprend la Finlande pour se tailler une place dans le carré d’as du Championnat du monde féminin pour la première fois démontre un resserrement de la rivalité derrière les finalistes habituels, le Canada et les États-Unis.

Les Tchèques, avec quatre joueuses de la PHF dans leur formation, affronteront les États-Unis et le Canada, champion en titre, a rendez-vous avec la Suisse en demi-finale, samedi. Les matchs pour les médailles suivront dimanche à Herning, au Danemark.

L’écart de niveau entre les joueuses canadiennes et américaines et le reste du monde ne s’est pas sensiblement resserré récemment, en partie à cause de la pandémie de COVID-19 qui a perturbé les activités des camps, des ligues, des matchs et des tournois internationaux féminins pendant près de deux ans.

Kolbenheyer a pu constater les effets de la pandémie sur le hockey féminin lors des Jeux olympiques de Pékin en février.

«Surtout après deux ans de COVID, j’ai aussi pu voir que d’une manière ou d’une autre, les joueuses n’étaient pas aussi bien préparées, a-t-elle expliqué. Je dirais que nous nous attendions à un peu plus de développement par rapport aux Jeux olympiques précédents.

«Nous pouvions voir de très bons matchs, mais nous pouvions aussi sentir un peu que les joueuses ont manqué beaucoup d’entraînement, et aussi de compétition pendant ces périodes de COVID.»

Le calendrier du hockey international féminin est maintenant bien rempli de compétitions.

Le report du championnat féminin 2021 au mois d’août l’année dernière, combiné à la présentation d’un championnat du monde en août en cette année olympique, a permis aux femmes de jouer pour un troisième titre majeur de la FIHG en l’espace d’un an, et six mois après le tournoi olympique.

«C’est définitivement une période un peu bizarre pour le hockey, mais pour nous, plus il y a de tournois, mieux c’est, a reconnu l’attaquante américaine Amanda Kessel. Nous avons des opportunités limitées de jouer au niveau national, donc à chaque occasion que nous avons nous la saisissons.»

Il y a des joueuses au Danemark qui se sont dites prêtes à jouer un championnat du monde dans son créneau horaire régulier d’avril moins de deux mois après les Jeux olympiques d’hiver.

«Je pense que je préférerais être plus près des Jeux olympiques, a dit la capitaine américaine Kendall Coyne Schofield. Je pense que vous voulez capitaliser sur le moment, y aller pendant que c’est chaud, jouer juste après les Jeux olympiques. Tout le monde est en pleine forme après les Jeux olympiques.»

Le championnat féminin d’avril 2023 au Canada dans une ville qui reste à annoncer est un autre tournoi majeur dans quelques mois pour les femmes. Les États-Unis l’accueilleront en avril 2024.

Le hockey professionnel féminin, les Jeux olympiques de 2026 et le calendrier du Championnat du monde de cette année-là sont étroitement liés.

L’attaquante canadienne Brianne Jenner envisage de jouer suffisamment de hockey professionnel de haut niveau d’ici là pour potentiellement remplacer la centralisation préolympique de six mois de Hockey Canada de 30 joueuses.

Une saison régulière et des séries éliminatoires, les Jeux olympiques en février et un championnat du monde en avril en une saison ne la découragent pas.

«Je pense que nous ne jouons pas assez de matchs de hockey, a dit Jenner. Plus nous pouvons jouer de matchs, mieux c’est.

«Avoir un championnat du monde en avril est logique, je pense.»

Kolbenheyer a déclaré que la FIHG réfléchira au calendrier du Championnat du monde 2026.

«Nous savons tous que le mois d’août est une période assez difficile juste avant la saison, a-t-elle avoué. Les amateurs sont peut-être encore en vacances. Ce n’est pas certain à 100% que nous allons jouer le prochain en 2026 en août.»