Une décision renversée en 10e manche permet aux Blue Jays de battre les Twins

Paul Hodowanic, The Associated Press

Paul Hodowanic, The Associated Press

MINNEAPOLIS — Cavan Biggio a frappé un ballon sacrifice en 10e manche et Whit Merrifield a croisé le marbre à la suite d’une décision renversée, dimanche, et les Blue Jays de Toronto ont défait les Twins du Minnesota 3-2.

Du coup, les Blue Jays ont réussi à diviser les honneurs de la série de quatre parties.

À l’origine, Merrifield avait été déclaré retiré au marbre. Toutefois, la décision a été renversée après qu’il eut été déterminé que le receveur Gary Sanchez avait commis de l’obstruction à l’endroit de Merrifield,.

«Je pense que nous venons de voir l’un des pires moments d’arbitrage lors de n’importe quel match de baseball auquel j’ai participé, et je pense que ce qui vient de se produire est tout simplement pathétique», a lancé le gérant Rocco Baldelli, des Twins, qui a été expulsé pour avoir contesté la décision.

C’était la huitième fois de sa carrière que Baldelli subissait un tel sort, et la troisième fois cette saison.

Les responsables des reprises vidéo ont jugé que Sanchez n’avait pas laissé un corridor libre pour Merrifield, dont le pied droit est entré en contact avec la jambe gauche de Sanchez lorsque le joueur des Blue Jays a glissé au marbre.

Le retrait aurait mis fin à la 10e manche.

«J’avais le pressentiment qu’il y aurait un jeu au marbre», a relaté Merrifield.

«J’ai foncé la tête baissée lors de mes deux premiers pas, ensuite j’ai levé les yeux et j’ai tenté de trouver un moyen de toucher au marbre. J’ai vu Gary qui chevauchait le marbre et j’ai simplement essayé de lui glisser dedans, directement sur lui, du mieux que je le pouvais. Je connais le règlement. La question était de savoir si (les officiels) allaient l’appeler.»

Sanchez a argué qu’il a laissé un corridor.

«Il a glissé dans ma direction. Je n’ai fait que lui toucher», a décrit Sanchez.

«J’ai eu la balle en premier. Je pense qu’il avait un moyen de glisser sur le côté. Il ne l’a pas fait. C’était un jeu légitime.»

Avec cette victoire, les Blue Jays ont conservé leur avance de deux matchs sur les Rays de Tampa Bay au sommet du classement réservé aux équipes repêchées dans la Ligue américaine.

Quant aux Twins, leur avance en tête du classement de la section Centrale de la Ligue américaine a été réduite à un match à la suite de la victoire des Guardians de Cleveland contre les Astros de Houston.

Après avoir inscrit deux points en début de rencontre, les Blue Jays ont réussi à contenir une remontée tardive des Twins.

Jose Miranda a fait marquer le premier point des Twins à l’aide d’un simple en huitième manche. Luis Arraez a égalé le score en neuvième avec un simple productif.

Kevin Gausman, le partant des Blue Jays, a lancé pendant six manches sans donner de points. Il a concédé six coups sûrs et obtenu cinq retraits sur des prises. Lors de ses deux derniers départs, il n’a donné aucun point en 14 manches de travail.

«Il a été sensationnel», a résumé le gérant des Blue Jays, John Schneider.

Après avoir perdu l’avance des Blue Jays en fin de neuvième manche, Jordan Romano (4-3) a été parfait en 10e.

Pour les Twins, Chris Archer a lancé pendant cinq manches, accordant deux points et quatre coups sûrs. Il a récolté quatre retraits sur des prises.

La défaite est allée au dossier de Caleb Thielbar (2-1), qui a concédé le ballon sacrifice de Biggio.

Teoscar Hernandez a entamé la deuxième manche avec un simple et il a marqué à la suite du double de Bo Bichette. En troisième, Biggio a cogné un double à titre de premier frappeur et il a pu toucher à la plaque sur le simple de Lourdes Gurriel fils.

Vladimir Guerrero fils a obtenu un coup sûr en quatre présences au marbre, ce qui lui a permis de porter à 18 sa séquence de matchs avec au moins un coup sûr.

Il s’agit de sa plus longue série du genre en carrière et la plus longue parmi les séquences actives au Baseball majeur.