Une chance pour Jeff Petry de conclure une saison difficile sur une bonne note

MONTRÉAL — Il n’y a probablement aucun joueur du Canadien de Montréal qui souhaite autant changer la perception de sa saison au cours des derniers matchs de la campagne que Jeff Petry.

Le défenseur américain âgé de 34 ans admet sans détour qu’il a connu un début de campagne difficile. Il est toutefois conscient qu’il peut tirer profit des derniers matchs de la saison du Tricolore pour continuer à retrouver ses repères.

«Pendant la majorité de la saison, je n’ai pas été le même joueur que par le passé, a reconnu Petry après la défaite de 6-3 du Canadien face aux Flyers de Philadelphie, jeudi. Je veux retrouver mon jeu et le bâtir au cours des derniers matchs.»

Les partisans présents au Centre Bell ont revu le Petry des beaux jours, jeudi. Le fluide patineur s’est démarqué en y allant de plusieurs belles montées pour appuyer l’attaque. Malgré le résultat final, Petry a terminé la rencontre avec un différentiel de plus-2. Il a également amassé une aide.

«Ç’a été un de ses meilleurs matchs, a souligné l’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis. Il a été très bon, très actif. Il s’est bien défendu et était très engagé. Nous avons vu le potentiel du joueur.»

Depuis l’entrée en poste de St-Louis le 9 février, Petry a récolté trois buts et 12 aides en 26 rencontres. Son différentiel est maintenant de plus-2. Il avait auparavant été limité à un but et cinq aides en 38 parties et un différentiel de moins-11 sous Dominique Ducharme.

Questionné pour savoir ce qui pouvait expliquer sa première moitié de campagne catastrophique, Petry a été prudent dans sa réponse, lui qui a aussi dû composer avec des distractions hors glace. Sa famille est restée aux États-Unis après la pause des Fêtes, notamment en raison des mesures contre la COVID-19 au Québec.

«Je ne crois pas qu’il y ait une seule chose en particulier, a dit Petry. Bien sûr, l’équipe a connu un début de saison difficile, puis je n’avais plus confiance en moi.

«Lors des dernières années, j’étais souvent capable de laisser le mauvais de côté. Pour une raison quelconque, les choses se sont transformées en spirale cette fois-ci et j’ai perdu le contrôle. Physiquement et mentalement, je ne me sentais pas comme par le passé. Je me suis mis à douter de moi. Je n’avais plus confiance en moi et en mon jeu.»

St-Louis a rappelé à quel point la confiance est un élément important pour un athlète.

«C’est une grosse partie du sport. Quand vous perdez ça, vous n’allez pas bien lire le jeu, vous allez hésiter, a-t-il expliqué. L’hésitation, souvent c’est lié aux jambes et au cerveau. Et quand vous jouez en confiance, la lecture du jeu est facile et vous avez toujours de bonnes jambes.»

Petry a justement été en jambes face aux Flyers.

«J’ai toujours cru que mon coup de patin était l’une de mes forces. Récemment, j’essaie de m’activer, pas simplement tenter une passe en étant immobile, et ça ouvre des options, a mentionné Petry. Il y a des petites choses comme ça que je veux continuer à faire lors des derniers matchs.»

Le Canadien n’a plus que quatre matchs au calendrier avant la fin de la campagne. Il aura un week-end bien rempli, alors qu’il rendra visite aux Sénateurs d’Ottawa samedi avant d’accueillir les Bruins de Boston dimanche.

Si St-Louis et les joueurs martèlent déjà depuis plusieurs semaines qu’il est «important de bâtir pour la saison prochaine», l’équipe est aussi rendue à un point où une victoire ferait du bien au moral.

«Oui, nous voulons construire, mais ce n’est pas très agréable pour un joueur de devoir parler de la prochaine saison, a déclaré Brendan Gallagher. Nous essayons de gagner un match de hockey. Nous vivons récemment des moments frustrants. Nous nous concentrons sur le prochain match et nous allons tenter de le gagner.»

Le Canadien a perdu ses sept dernières parties. C’est la troisième fois cette saison qu’il connaît une aussi longue série d’insuccès.