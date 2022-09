Une 20e victoire pour Wright; les Braves s’approchent à un match et demi des Mets

Kevin Cooney, The Associated Press

Kevin Cooney, The Associated Press

PHILADELPHIE — Kyle Wright des Braves est devenu le premier gagnant de 20 matches dans le baseball majeur cette année, samedi.

Le droitier de 26 ans de l’Alabama a aidé Atlanta à l’emporter 6-3 contre les Phillies de Philadelphie.

Il s’agit d’un gain très important pour les champions en titre de la Série mondiale, qui avaient perdu trois matches d’affilée.

Les Braves ont pu s’approcher à un match et demi du sommet de leur section, occupé par les Mets de New York. Ceux-ci ont été malmenés 10-4 à Oakland.

Wright (20-5) a permis deux points et deux coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il a retiré six frappeurs au bâton.

Il est le premier lanceur des Braves à afficher 20 gains depuis 2003, où Russ Ortiz a mérité 21 victoires.

Depuis l’arrivée des Braves à Atlanta, en 1966, Denny Neagle, John Smoltz, Greg Maddux, Phil Niekro et Tom Glavine ont également atteint ce plateau.

William Contreras et Michael Harris ont chacun frappé un circuit et trois coups sûrs pour Atlanta.

Kenley Jansen a récolté un 37e sauvetage.

Les Braves sont à la recherche d’un cinquième titre de section de suite.

Ils auront toutefois leur place en séries encore cette année, même s’ils n’arrivent pas à rééditer comme champions de section.

Les Mets vont jouer à Atlanta du 30 septembre au 2 octobre.

Bryce Harper a claqué un circuit de deux points pour les Phillies, qui tentent de garder leurs acquis.

Ils font partie du trio de clubs en voie d’accéder à l’après-saison sans titre de section, avec une autre équipe de l’Est et San Diego. Milwaukee est non loin derrière.