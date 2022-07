Une 1ère ronde pénible pour Tiger Woods, qui joue 78 à Saint Andrews

The Associated Press

SAINT ANDREWS, Royaume-Uni — Le deuxième coup de Tiger Woods à l’Omnium britannique est tombé dans la section d’eau appelée Swilcan Burn; après cela, sa ronde ne s’est pas déroulée tellement mieux.

Champion du tournoi en 2000, 2005 et 2006, Woods a commis un double boguey au premier trou et un autre au septième.

Il a raté un court roulé au premier trou; six trous plus tard, il a envoyé sa balle dans une fosse de sable du trou voisin.

Jouant sur le Old Course, il a ramené une carte de 78, six coups de plus que la normale.

Le vainqueur de 15 tournois de prestige a peu de chances de pouvoir jouer lors du week-end, dans ce qui est peut-être sa dernière présence à l’événement.

«On dirait que je vais devoir jouer 66 vendredi, a dit Woods. C’est un score réalisable, on l’a vu (jeudi). Ma responsabilité est d’en faire autant.»

Woods a totalisé cinq bogueys, dont trois sur le deuxième neuf.

Le premier de ses trois oiselets est survenu au neuvième trou.

«Il y a eu beaucoup de verts où je n’ai pas frappé la balle assez fort, a dit Woods. Ils paraissent plus rapides, mais c’est une dynamique différente de ce qui est habituel.»

Woods compose avec une jambe droite rapiécée depuis son accident de voiture en février 2021.

Le golfeur de 46 ans en est à une troisième compétition en 2022.

Woods a montré de la frustration après avoir raté un court roulé au 12e trou; au trou suivant, il a eu un sourire de dépit en laissant filer l’occasion d’inscrire une normale.

Le meneur est Cameron Young à 64, à sa première participation à l’Omnium britannique.

L’Américain de 25 ans a montré que les discussions sur d’éventuels pointages bas à St. Andrews étaient fondées.

Young a obtenu huit oiselets, évitant le boguey.

«Je n’ai pas été parfait mais quand même très bon, a dit Young. Je crois que moi et mon caddie avons été réfléchis dans nos décisions.»

L’Américain a raté la qualification pour le week-end dans cinq de ses six tournois majeurs en carrière. Dans l’autre — le Championnat de la PGA plus tôt cette saison —, il était à égalité en tête après 13 trous, en ronde finale, avant de terminer troisième.

Rory McIlroy a réussi trois oiselets consécutifs à partir du cinquième trou, se plaçant deuxième avec un 66.

Gagnant du tournoi en 2014, le Nord-Irlandais a inscrit son seul boguey au 13e trou.

«Avec toutes les ondulations du parcours et tout le reste, je pense qu’il y aura de drôles de rebondissements au fil du tournoi», a dit McIlroy.

Cameron Smith et Robert Dinwiddie sont troisièmes à 67, un coup de mieux que huit golfeurs.

Phil Mickelson, Patrick Reed, Zach Johnson et Justin Thomas font partie de ceux qui affichent la normale, tout comme le champion en titre, Collin Morikawa.

Le Canadien Corey Conners est 35e, à moins 1.

Le pays est également représenté par Mackenzie Hughes (73), qui a surmonté un double boguey.

Justin Rose s’est retiré à cause d’une blessure au dos. Il a été remplacé par le Japonais Rikuya Hoshino (75).

Rose, 50e au monde, semblait ennuyé par une blessure au dos alors qu’il quittait le vieux parcours après sa ronde d’entraînement mercredi.

L’Anglais a terminé quatrième en tant que golfeur amateur au Royal Birkdale en 1998. Il a obtenu deux autres top-10 en carrière à l’Omnium britannique, soit en 2015 et 2018.

La célèbre ‘claret jug’ a été octroyée pour la première fois il y a 150 ans au champion de l’Omnium britannique. Elle était posée sur son socle, jeudi matin, en bordure du premier tertre de départ à l’occasion du coup d’envoi du prestigieux tournoi majeur.

L’Écossais Paul Lawrie, champion de l’Omnium britannique en 1999, a été retenu pour effectuer le coup de départ protocolaire. Il a utilisé une balle jaune et l’a claquée en plein coeur de l’allée. Cette balle était commune en 1860 lors du premier Omnium britannique, à Prestwick.