Un tour du chapeau pour Perron, mais les Blues perdent un 3e match de suite

Nicole Kraft, The Associated Press

COLUMBUS, Ohio — Gus Nyquist, Patrik Laine et Emil Bemstrom ont tous amassé un but et une passe, samedi, aidant les Blue Jackets de Columbus à gagner 5-4 aux dépens des Blues de St. Louis.

Sean Kuraly et Jakub Voracek ont aussi marqué pour les Jackets.

Eric Robinson et Oliver Bjorkstrand ont chacun récolté deux passes, aidant Columbus à mériter un quatrième gain en cinq rencontres.

Elvis Merzlikins a stoppé 19 tirs puis, blessé, il a cédé sa place à Joonas Korpisalo, à 6:06 au troisième vingt. Korpisalo a fait cinq arrêts.

David Perron a inscrit trois buts et une mention d’aide pour les Blues, qui ont perdu leurs trois derniers matches.

Alexi Toropchenko a aussi trouvé le fond du filet, tandis que Ville Husso a fait 22 arrêts.