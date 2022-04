Un tour du chapeau de Stamkos permet au Lightning de l’emporter 6-4

Scott Charles, The Associated Press

NEW YORK — Steven Stamkos a réussi son premier tour du chapeau de la saison et le Lightning de Tampa Bay est venu de l’arrière pour arracher une victoire de 6-4 aux Islanders de New York.

Corey Perry, Ryan McDonagh et Brandon Hagel ont également touché la cible pour le Lightning, qui accusait un recul de deux buts avant de marquer cinq fois en troisième période.

Ondrej Palat a ajouté trois aides et le gardien Andrei Vasilevskiy a bloqué 33 tirs pour le Lightning (51-23-8) qui croisera le fer avec les Maple Leafs de Toronto au premier tour des séries.

Jean-Gabriel Pageau, Kieffer Bellows, Josh Bailey et Zdeno Chara ont offert la réplique des Islanders (37-35-10), qui vont rater les éliminatoires pour la première fois depuis 2018.