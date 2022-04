Un taux stable à 28 % de joueurs étrangers évoluent dans les Ligues majeures

The Associated Press

NEW YORK — Pour une deuxième saison de suite, plus de 28 % des joueurs des Ligues majeures de baseball sont nés à l’extérieur des 50 États américains.

Le Baseball majeur a indiqué vendredi que 275 de ses 975 joueurs répertoriés au sein des formations de 28 joueurs en vue des matchs d’ouverture, de la liste de blessés, de celle de joueurs en congé sans solde et des absences pour des motifs familiaux étaient nés à l’extérieur des 50 États américains.

Ce taux est passé de 28,4 % en 2020 à 28,3 % l’an dernier et 28,2 % cette saison. Les équipes avaient toutefois pu compter sur des effectifs bonifiés de 25 à 30 joueurs lors de la saison 2020, marquée par le début de la pandémie de COVID-19, avant de retourner à 26 l’an dernier. La limite cette saison a été établie à 28, mais elle sera ramenée à 26 à compter du 2 mai.

La République dominicaine domine la cohorte avec 99 joueurs, suivie du Venezuela à 67 et Cuba, à 23. Porto Rico occupe le quatrième rang avec 16, devant le Mexique (13), le Canada (12), la Colombie (10), le Japon (sept), le Panama (six), Curaçao (six), la Corée du Sud (quatre) et les Bahamas (trois).

Aruba, l’Australie, le Brésil, l’Allemagne, le Honduras, les Pays-Bas, le Nicaragua, Taïwan, et les Îles Vierges américaines comptent tous un ressortissant.

Au total, ce sont des joueurs de 21 pays et territoires qui évoluent dans les Ligues majeures, égalant ainsi le record établi en 2018.