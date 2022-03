Un Springer en santé pourra enfin apporter du leadership aux Blue Jays

Lors d’une pause à la séance d’entraînement au bâton, George Springer a joggé du troisième but du centre d’entraînement printanier des Blue Jays de Toronto jusqu’à l’enclos. Alors qu’il reprenait son souffle avec ses coéquipiers Bo Bichette, Vladimir Guerrero fils, Lourdes Gurriel fils, Teoscar Hernandez et Danny Jansen, il s’est aperçu qu’il n’y avait rien à boire lors d’une pause rafraîchissement. Il a alors décidé de prendre les choses en main.

Springer a demandé au groupe si quelqu’un avait besoin d’eau ou de Gatorade. Une minute plus tard, il est réapparu avec une demi-douzaine de bouteilles — et une banane pour Jansen — et les a distribués à ses coéquipiers.

Le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, a dit que c’est le genre à Springer de faire le don de soi, ce qui l’a élevé au statut de leader dans le vestiaire des Blue Jays. C’est le genre de présence que les Blue Jays espéraient lorsqu’ils ont mis Springer sous contrat en janvier 2021, mais il n’a pu pourvoir se rôle au plein potentiel l’an dernier puisqu’il a entamé la saison sur la liste des blessés.

«Il est vraiment cool. Tout le monde l’aime et il est un leader également, a noté Montoyo. Ce fut difficile d’accomplir ses tâches de leaders l’an dernier, car il était blessé. Maintenant qu’il est en santé, il aura un grand impact sur ce vestiaire.»

Avec une blessure au quadriceps qui l’a tenu à l’écart de l’alignement des Blue Jays de mars à avril, Springer a dit qu’il a appris à connaître ses coéquipiers en les observant à distance.

«J’ai été capable de voir comment les gars fonctionnaient de l’extérieur du terrain et ça m’a donné une perspective très différente, a lancé Springer. Mais j’ai été capable de réintégrer l’équipe par la suite et j’étais content de le faire.»

Springer a finalement fait ses débuts sous les couleurs des Jays lors du 23e match de la saison, le 28 avril. Il a prit part à 78 des 162 rencontres en 2021, terminant avec une moyenne au bâton de ,264, 22 coups de circuit et 50 points produits.

À 32 ans, Springer est l’un des plus vieux joueurs des Blue Jays et amène son lot d’expérience. Il a fait partie de l’équipe d’étoile à trois reprises (2017-2019) et deux fois récipiendaires du Bâton d’argent (2017, 2019). Encore plus notable, il a été sacré champion de la série mondiale en 2017 alors qu’il faisait partie des Astros de Houston et a été nommé le joueur le plus utile en séries.

Malgré que Springer admet qu’il a plus d’expérience dans le Baseball majeur que la plupart de ses coéquipiers, il refuse de se targuer comme un leader.

«Je veux dire, je ne me vois pas de cette façon. Je fais ce que j’ai à faire et je joue comme je sais le faire, a confié Springer. Je crois que la bonne nouvelle pour moi c’est que j’ai de l’expérience et la compréhension du parcours que nous voulons accomplir. J’ai joué dans beaucoup de bonnes équipes, donc je crois que l’expérience fait fi de tout pour moi.»

Les Blue Jays recevront les Rangers du Texas le 8 avril en lever de rideau pour les deux formations.