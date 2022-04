Un retour à la maison victorieux pour Lowry, figure majeure de l’histoire des Raptors

Lors d’une soirée où on a rendu hommage à son passé glorieux avec Toronto, Kyle Lowry a obtenu 16 points pour aider le Heat de Miami à l’emporter 114-109 devant les Raptors, dimanche.

Lowry a aussi récolté 10 passes, aidant le meilleur club de l’Est à signer un quatrième gain de suite.

Max Strus a fourni 23 points, dont une fiche de sept en neuf pour les tirs de trois points.

Les réservistes du Heat (51-28) ont amassé 45 points, incluant 21 pour Victor Oladipo et 18 pour Tyler Herro.

Une fois le score 93-93, les visiteurs ont pris le contrôle par 10 points, résultat notamment de quatre tirs au long cours de Strus et Oladipo.

Pascal Siakam et Fred VanVleet ont récolté 29 points chacun pour les Raptors (45-33), qui avaient gagné leurs cinq derniers matches.

Miami se débrouillait sans son meilleur pointeur Jimmy Butler, ennuyé au gros orteil gauche.

Chris Quinn dirigeait le Heat – Erik Spoelstra était à l’écart en raison des protocoles de la NBA concernant la pandémie.

Toronto occupe la sixième place dans l’Est. Le club va rejouer mardi soir à la maison, face aux Hawks.

OG Anunoby était absent, blessé à l’arrière de la cuisse gauche.

Malachi Flynn était disponible après une absence de 14 matches. Il était blessé à l’arrière de la cuisse gauche.

L’hommage vidéo à Lowry a été suivi d’une chaleureuse ovation debout de la salle comble au Scotiabank Arena.

Lowry a assisté à l’hommage assis avec ses jeunes garçons, Karter et Kameron. Ils l’ont ensuite accompagné au milieu du terrain où Lowry a remercié les partisans, visiblement touché.

«C’est absolument énorme ce que ça représente pour moi, a dit Lowry, après le match. Ça montre toute la classe de l’organisation et ça ramène de très beaux souvenirs. C’était fabuleux de voir tous les numéros 7 dans les gradins.»

On a vu différents moments importants de ses grands succès avec les Raptors, mais aussi de son implication auprès de la communauté.

On a aussi entendu le président de l’équipe, Masai Ujiri, dire de Lowry qu’il est le plus grand joueur qui ait porté l’uniforme des Raptors.

«C’était vraiment quelque chose de voir à quel point les gens l’aiment», a dit Strus.

Lowry avait rencontré les médias une première fois en fin d’après-midi, très élégant, en complet sans cravate. Il portait aussi une montre de haut vol et sa bague des champions de la NBA.

Figure majeure de l’histoire des Raptors, pièce clé du parcours du club vers les sommets, Lowry revenait à Toronto pour la première fois depuis la transaction qui l’a impliqué, en août dernier.

Il n’avait pas joué dans la métropole ontarienne depuis février 2020.

«C’est spécial. Je rentre à la maison, a dit Lowry, membre de six équipes d’étoiles, au fil de ses neuf saisons avec les Raptors. C’est une journée spéciale pour la ville, le Canada et l’organisation des Raptors.»

«Sur l’autoroute Gardiner, en voyant la Tour du CN, le BMO Field et tout ça, c’était fou de penser que j’ai passé autant de temps ici. C’est vraiment ‘cool’.

«Il y a beaucoup de choses qui me manquent entourant cette ville. Ça va toujours être chez-moi.»

Au sujet de la cérémonie où on lui rendra hommage, l’athlète de 36 ans a dit qu’il essaierait autant que possible de rester dans l’instant présent.

«Je veux juste pouvoir vivre le moment, a dit celui dont les fils ont grandi à Toronto.

«En même temps, il y a un match à essayer de gagner, et c’est ce que je vais essayer de faire.

«Cela dit, je suis sûr que le vidéo hommage, ça va être fou. Je suis juste heureux d’en avoir un à mon sujet. Je n’ai pas d’attentes concernant ce qu’il y aura dedans.»

VanVleet, pour qui Lowry a fait figure de mentor, a éclipsé un record de ce dernier en touchant la cible quatre fois lors de tirs de trois points.

Avec 240 réussites du genre cette saison, il a battu la marque de 238 de Lowry, chez les Raptors.

«Il est devenu une pierre angulaire, a dit Lowry. Je croyais dur comme fer qu’il en serait capable. Ça démontre bien toute son éthique de travail.»

VanVleet a souligné la belle atmosphère de la soirée, tout en exprimant qu’il aurait aimé mieux un score final différent.

«C’est plaisant de jouer contre Kyle, a t-il dit. L’un et l’autre, on se connaît très bien. C’était vraiment super qu’il ait cet hommage, mais on aurait préféré qu’il ne sorte pas de l’aréna avec une victoire. Nous allons étudier des séquences pour voir ce qui a cloché.»

Lowry et DeMar DeRozan ont été des figures de proue dans la grande croissance des Raptors.

L’équipe a fini par remporter le championnat de la NBA en 2019, avec notamment Lowry et Kawhi Leonard.

«Nous avons joué avec intensité et avec la mentalité que tout ce qui importait, c’était de gagner, a dit Lowry. Ç’a établi des bases pour que l’organisation continue d’évoluer.

«J’ai connu de grandes victoires ici. J’ai établi des records, j’ai contribué à cette bannière des champions. J’ai fait partie de cette avancée et c’est une belle sensation.»

Siakam a aussi été parmi le noyau pouvant prendre encore plus sa place, via ce virage dans la carrière de Lowry.

«Je vous avais déjà prévenu (que Siakam aurait autant de brio), a dit le vétéran. Il y a peut-être eu une saison où il était inconfortable, mais là il s’épanouit vraiment. Ça montre à quel point il travaille fort. Je suis fier de lui.»

Lowry joue encore à un très haut niveau. Quatrième pointeur des siens (13,3) meneur du Heat pour les passes (7,6), il a attiré 25 fautes offensives cette saison. Dans la NBA, il n’est devancé à ce chapitre que par les 26 de Blake Griffin, des Nets.

«Je vais toujours être moi-même, a dit Lowry, un modèle pour ce qui est de l’esprit combatif. Être intense et essayer d’aider mon club à gagner.»