Un premier circuit dans le baseball majeur pour Charles Leblanc, des Marlins

MIAMI — Le Québécois Charles Leblanc des Marlins a frappé un premier circuit dans les grandes ligues, dimanche, bien que les siens aient été battus 9-3 par les Mets de New York, à Miami.

Le Lavallois de 26 ans a réduit l’avance new-yorkaise à 7-3 avec une longue balle en solo en sixième, aux dépens de Taijuan Walker (9-2).

Une claque de 395 pieds, bien au-delà de la clôture du champ gauche.

Le joueur de troisième but a aussi cogné un double et a croisé deux fois la plaque.

En deux matches dans les ligues majeures, Leblanc a une fiche de trois en sept, avec une longue balle et deux doubles.

Leblanc frappait huitième, un rang plus haut que samedi. Il faisait alors ses débuts dans le baseball majeur.

Les Mets n’ont pas réussi de circuit mais ils ont frappé 19 fois en lieu sûr, un sommet pour eux cette saison.

Jeff McNeil, Francisco Lindor et Mark Canha ont chacun obtenu trois coups sûrs.

Ils ont aidé les Mets à récolter un sixième gain d’affilée.

Lindor a un rendement de sept en 11 à ses trois derniers matches.

Canha et Brandon Nimmo ont produit deux points chacun.

Walker a donné trois points et sept coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

Pablo Lopez (7-6) a été chassé après deux manches et deux tiers. Il a accordé six points et 12 coups sûrs.

Les Marlins ont perdu leurs sept derniers matches à domicile.

Ils vont rejouer lundi à la maison, contre les Reds de Cincinnati.

Avant la longue balle de Leblanc, les Marlins n’avaient pas frappé de circuit dans leur stade pendant 10 matches consécutifs.