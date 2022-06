Un match crucial attend le CF Montréal samedi avant un périple dans l’Ouest américain

MONTRÉAL — Ce ne sera pas un match sans lendemain, duquel dépendra le sort final du CF Montréal au classement de l’Association Est de la MLS. Mais un fait demeure: le duel contre Charlotte FC, samedi soir, au stade Saputo, revêt une importance particulière pour la formation montréalaise, et pour au moins deux bonnes raisons.

L’attaquant Kei Kamara et le défenseur Rudy Camacho l’ont tous deux reconnu vendredi matin, avant que les hommes de Wilfried Nancy ne se rendent sur la pelouse du Centre Nutrilait pour une séance d’entraînement.

«C’est d’une très grande importance parce que nous ne voulons pas perdre trois matchs de suite, même si la rencontre contre Toronto comptait pour le Championnat canadien», a précisé Kamara.

Comme l’a laissé sous-entendre l’attaquant sierraléonais, les joueurs du CF Montréal (7-6-2 – 23 points) nagent dans un creux de vague après leurs défaites par jeu blanc de 1-0, samedi dernier contre Austin FC au stade Saputo, et de 4-0 en demi-finale du Championnat canadien, mercredi soir, dans la Ville Reine.

Le dernier but du CF Montréal, toutes compétitions confondues, remonte au 28 mai lorsque Romell Quioto a inscrit l’éventuel filet victorieux à la 59e minute, sur un penalty, dans un gain de 4-3 contre le FC Cincinnati.

«Contre Toronto, j’aurais aimé qu’on soit un peu plus tranchant dans le dernier tiers. Contre Austin, nous avons eu des occasions très, très claires, mais on ne les a pas converties», a noté Nancy, qui a dit ne pas être inquiet par cette disette offensive.

Cette disette offensive survient au moment où Djordje Mihailovic, le pilier de l’équipe depuis le début de la saison, sera au rancart pendant encore quelques semaines, a précisé Nancy, vendredi matin.

Mihailovic s’est blessé à une cheville tôt en première demie du match contre Cincinnati. Toutefois, ce qui le tient à l’écart du jeu est plutôt une blessure à un genou qui, avait révélé Nancy après le match contre Austin, était survenue lors de la séance d’entraînement tenue le mercredi précédent, soit le 15 juin.

Or, à partir de cette date, le délai avant que Mihailovic ne retrouve sa place sur le terrain peut s’étendre de quatre à six semaines, a expliqué Nancy.

«Il est dans la bonne trajectoire. Il a commencé à courir, donc c’est bon signe. Il est super motivé, il sent qu’au niveau de l’échéancier, il peut être en avance. Mais en même temps, je lui dis avec le ‘staff’ de se calmer un peu et d’y aller progressivement. Mais ça s’annonce bien. Ça avance tranquillement.»

Un voyage à venir

Au-delà de la volonté d’éviter un troisième revers d’affilée, toutes compétitions confondues, le CF Montréal embarquera ensuite dans un périple de deux matchs en moins d’une semaine sur la côte ouest Américaine.

Après un passage à Seattle, le 29 juin, la formation montréalaise livrera bataille au Galaxy de Los Angeles, le 4 juillet.

«Ça va être un voyage compliqué. Donc, il va falloir prendre des points à domicile», a admis Camacho.

«C’est sûr que pour la confiance, il va falloir recommencer à gagner et surtout bien jouer, maîtriser nos prestations et être plus solides que ça. Ça passe par demain et j’espère que ça va aller. On va tout faire pour prendre les trois points parce qu’on en aura besoin avant de voyager», a ajouté Camacho.

Le rendez-vous de demain sera le deuxième entre les deux clubs depuis un peu moins de six semaines. Le 14 mai dernier, le CF Montréal avait défait Charlotte 2-0 dans une performance que Camacho a qualifiée de «costaude défensivement».

«Pour moi, c’est un match référence qu’on a fait contre eux défensivement. Quand on parle de bloc défensif, ce ne sont pas que les trois de derrière ou les cinq de derrière, c’est collectivement, contre Charlotte, qu’on a fait les efforts», a affirmé le défenseur français.

«Ça demande beaucoup d’intensité et d’effort, mais c’est ce qu’on a fait dans ce match. Et c’est le genre de prestation qu’il va falloir répéter. Si on peut le faire une fois, il va falloir le faire plusieurs fois, mais sur le long terme.»